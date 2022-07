Come realizzare uno spot video?

È risaputo che per poter rendere visibili i propri prodotti o i propri servizi è fondamentale pubblicizzarli. Oggigiorno esistono svariate modalità di pubblicità, alcune delle quali sono più efficienti rispetto alle altre in termini di visibilità e di ritorno economico dell’investimento, ovvero, possibili clienti che acquistano perché invogliati dalla pubblicità. Nel 2022 una delle strategie di comunicazione più efficaci è senza dubbio la produzione di spot video. Infatti, le pubblicità rappresentano un modo ancora valido per far conoscere il brand ed acquisire nuovi clienti. Questo non dovrebbe stupire affatto dato che negli ultimi tempi la popolazione trascorre ore ed ore a fissare i display di pc, tablet, smartphone o smart tv.

Cos’è lo spot pubblicitario

Si fa presto a dire “spot”, tuttavia, non tutti sanno che per la Realizzazione spot pubblicitari efficaci è fondamentale avere una pluralità di competenze. La pubblicità, per poter assolvere al suo scopo principale, deve essere coinvolgente, e saper conquistare l’attenzione dello spettatore anche in pochi secondi. In poche parole, deve essere in grado di suscitare nel chi sta guardando il messaggio pubblicitario un bisogno, il quale potrà essere compensato proprio da ciò che si vuole vendere. Ovviamente non tutte le pubblicità funzionano così, ogni spot è diverso, a seconda del messaggio da comunicare: far conoscere un prodotto già sul mercato, stimolare curiosità verso un nuovo prodotto, informare di una nuova promozione, ecc. Ogni tipologia di pubblicità, a seconda dello scopo che si vuol perseguire, avrà sfumature e contenuti diversi pensati proprio per attirare chi li guarderà. In ogni caso, lo scopo è quello di incrementare le vendite, pertanto se si ha intenzione di investire in pubblicità ci si aspetta anche un ritorno considerevole in termini di clientela.

I passaggi per realizzare uno spot

Fatte le debite premesse, occorre ora comprendere come creare uno spot pubblicitario. La prima cosa da fare, per realizzare uno spot video, è individuare i professionisti capaci di realizzare un’idea. Anche in questo settore, infatti, è importante avere un professionista al proprio fianco. Le aziende più grandi hanno un settore marketing che si occupa esclusivamente di redigere un brief dettagliato sul messaggio da comunicare, mentre i piccoli brand si basano su un’idea più semplice e chiedono ad un’agenzia di comunicazione (o direttamente ad una di produzione video). In entrambi i casi, il passaggio principale è quello che consente di trovare un punto di incontro tra le idee da realizzare e la fattibilità di tutto, considerando anche i vincoli di budget ed altri limiti eventuali. Solo a questo punto si può pensare ad un copione, che ovviamente è un’incombenza dell’agenzia scritturata. Anche se si ha intenzione di creare uno spot “muto”, quindi senza dialoghi, il copione serve per descrivere le scene, le inquadrature e per avere una rigida scaletta da seguire. Inoltre, è fondamentale concordare una location, ovvero la zona dove registrare lo spot, e trovare gli attori che più si adattano alla comunicazione del messaggio. L’agenzia scritturata, infine, consegna lo spot al cliente, già completo a seguito del montaggio e con la giusta colonna sonora.