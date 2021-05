Come Rai, Mediaset e Sky si sono evolute con l’arrivo di internet

La tv che conosciamo oggi è profondamente diversa rispetta a quella di qualche anno fa. Oggi, infatti, le aziende che operano nello spettacolo hanno dato vita ad una rivoluzione importante per quanto riguarda la fruizione dei contenuti a disposizione degli utenti. Rai, Mediaset e Sky si sono evolute in maniera radicale sposando quella che è la rivoluzione dettata da internet.

RaiPlay

La Rai punta tutto sul suo servizio in streaming per il presente e per il futuro. RaiPlay è la piattaforma che permette agli spettatori di vedere in diretta le reti Rai e rivedere in modalità on demand (quando vuoi e come vuoi) i programmi già andati in onda sui canali tradizionali. Il tutto gratuitamente (la registrazione a RaiPlay non è legata al canone), effettuando una semplice iscrizione tramite Facebook, Twitter o Google, oppure attraverso l’inserimento del proprio indirizzo mail. Tantissimi contenuti originali, programmi, film, fiction e serie tv.

Pe vedere RaiPlay ed ottenere informazioni circa la programmazione serale o di qualsiasi momento della giornata basterà accedere o dal proprio computer accedendo al sito raiplay.it oppure scaricando l’app su smartphone, tablet (sia da App Store che da PlayStore di Google) e, per i possessori di smart Tv, direttamente dal proprio televisore.

Un servizio innovativo anche per le persone che abitano all’estero. RaiPlay, infatti, dà la possibilità di vedere i contenuti della piattaforma all’estero. Dal Canada al Sud America, dall’Africa all’Asia e fino all’Australia i contenuti della piattaforma web di Rai Play diventano oltre i confini.

Il catalogo di RaiPlay è molto ampio e comprende tutti i prodotti sia da Rai Fiction che da Rai Cinema e che troviamo in anteprima sulla piattaforma streaming della tv pubblica. Molti dei progetti realizzati in questi mesi, i cosiddetti contenuti originals, di cui Viva RaiPlay! è stato il capostipite, sono stati offerti al pubblico e riproposti anche in prima serata dopo un periodo di permanenza su RaiPlay, ricordiamo: “Passeggeri Notturni” la serie nata dai racconti di Gianrico Carofiglio, con un cast ricco di noti interpreti della tv italiana, a seguire con la seconda stagione de “I Topi” sitcom di Antonio Albanese oppure “Liberi Tutti” la nuova serie con protagonista Giorgio Tirabassi.

Mediaset Play

Lanciata sul mercato nel 2018, Mediaset Play è la piattaforma multimediale di casa Mediaset che si sostituisce alla vecchia piattaforma Mediaset On Demand ampliandone le funzionalità e assumendo una veste grafica più accattivante e funzionale per l’utente.

Su Mediaset Play sono due le modalità per poter usufruire del servizio offerto: o come utente registrato o come ospite. Nel caso in cui si scegliesse di utilizzare Mediaset Play senza registrarsi, la visibilità dei contenuti della piattaforma risulterebbe molto limitata motivo per il quale è consigliabile registrarsi al servizio tramite la propria mail o tramite account Facebook per poter fruire di tutti i contenuti on demand, in live streaming ed extra presenti sulla nuova piattaforma. Il servizio è del tutto gratuito e dà accesso a numerosi contenuti. Mediaset riesce a sostenerlo grazie a una serie di video pubblicitari che vengono mostrati prima della riproduzione dei contenuti desiderati (sia che si tratti di una Diretta TV che di un contenuto on demand).

SkyGo

Diverso è il discorso di Sky Go, la piattaforma tecnologica di Sky che permette – tra le altre cose – di seguire le gare di Serie A in programma da qualsiasi dispositivo tecnologico. SkyGo offre infatti a possibilità ai clienti di poter gustare i contenuti televisivi previsti dal proprio abbonamento Sky anche quando non si è seduti di fronte al TV con il decoder, in casa propria. Pensiamo ad esempio alla possibilità di poter guardare il grande sport anche quando siamo in trasferta, magari a casa di amici o parenti; oppure di potersi rilassare con i canali cinema quando si è costretti a permanere fuori causa lavoro.

La piattaforma è disponibile sia per dispositivi Android che iOS e per accedervi i clienti hanno necessariamente bisogno di un account Sky ID, con cui poter accedere alla propria area riservata e gestire l’abbonamento in totale autonomia, grazie anche alla sezione Sky Go Fai da Te. Per i clienti che non possono usufruire del servizio Sky Go c’è la possibilità di attivare Sky Go Plus: si tratta di un servizio in abbonamento che, al costo di 5,40€ al mese, vi permette di avere accesso agli stessi vantaggi di Sky Go, ed anche di più! Oltre alle funzionalità legate al download dei contenuti su memoria fissa, troviamo anche la nuova tecnologia Restart, Pausa & Replay, finora disponibile solo su Decoder My Sky e quindi per TV. Come si capisce dal nome permette di far partire dall’inizio un film o un evento già cominciato con la possibilità di utilizzare la funzione pausa e soprattutto disponendo della funzione Replay, per rivedere momenti salienti di un programma, di un film o un evento sportivo.