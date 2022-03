Come fare email marketing: alcuni consigli pratici

A seguito dell’incredibile successo che hanno avuto (e continuano ad avere) i Social Network nel mondo del marketing, si è pensato più volte che l’email marketing sarebbe stato ben presto accantonato.

Invece, per qualche ragione, l’email marketing è, ad oggi, lo strumento di marketing più potente tra tutti, mantenendo il suo primo posto in classifica come il più utilizzato sia dalle piccole che dalle grandi aziende.

Ad oggi non è concepibile attuare una strategia di marketing che non comprenda l’utilizzo di una Newsletter o di una DEM.

In questo articolo sono presenti alcuni consigli pratici per una strategia di email marketing di successo, dalla creazione di liste attraverso il Formato csv fino all’utilizzo delle automazioni.

Quali sono gli step da seguire per l’email marketing efficace

Prima di poter iniziare a inviare mail, chiaramente, è necessario essere in possesso di una lista di contatti. Tutti i contatti presenti nella lista devono aver dato il loro personale consenso a ricevere date mail ed essere d’accordo con la politica della privacy in atto. Questo passaggio è fondamentale in quanto permette di evitare eventuali lamentele da parte di persone che ricevono le mail senza però essere interessate o essersi mai sottoscritte al servizio.

Per ordine, quindi, accertarsi prima di tutto di avere una valida lista di contatti.

La lista di contatti

Le liste di contatti possono essere inserite in due modi: manualmente, oppure attraverso l’importazione di tutti i contatti con un file CSV. La seconda opzione è molto più rapida ed efficiente e dovrà contenere quante più informazioni possibili sui propri clienti.

È infatti grazie ad una approfondita conoscenza dei propri clienti che sarà possibile redigere una lista di comunicazioni mirate ed efficienti per ciascun membro della lista.

Sarà poi grazie all’utilizzo di determinati filtri che si potrà scegliere di inviare il messaggio soltanto ad alcune persone interessate ad una promozione piuttosto che ad altre.

L’oggetto e il messaggio

L’oggetto è il secondo fattore da tenere in considerazione nella redazione di una mail. Viene considerato il titolo della mail stessa, in quanto è la prima cosa che il destinatario vedrà insieme al nome del mittente. In genere viene consigliato di mantenersi all’interno di un range di caratteri tra i 50 e i 70.

Il messaggio deve essere scritto rispettando le premesse presenti nell’oggetto e spiegando nel dettaglio lo scopo della mail. Alcune regole per un messaggio efficace sono:

scrivere prima le informazioni più importanti

utilizzare frasi brevi e concise

adoperare tecniche di scrittura come i grassetti e gli elenchi puntati per rendere più chiaro il messaggio

Le automazioni

L’automazione nel marketing (marketing automation) è una strategia che permette alle aziende di risparmiare moltissimo tempo e che garantisce al cliente un’assistenza più completa.

Si tratta di inserire processi automatici nella gestione di alcune attività pressoché ripetitive dell’azienda. Vengono creati quindi messaggi automatici da inviare a intervalli temporali o come risposta ad un’azione di un cliente. Le mail automatiche permettono, tra le tante cose, di risparmiare tempo prezioso da poter dedicare alla creazione di nuove strategie, di aumentare le vendite e di raggiungere molti più clienti.