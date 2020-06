Come creare un sito web: 4 consigli utili per realizzare un sito efficiente

Oggi, grazie allo sviluppo delle piattaforme CMS, creare un sito è un’attività semplice e veloce. Non è necessario conoscere codice di programmazione complicato, e tutti possono avere il proprio sito personale realmente in pochi minuti. Nonostante ciò, è importante non farsi ingannare dalla semplicità. Anche se è facile realizzare un sito, non è altrettanto semplice renderlo veramente efficiente e a misura di utente.

Sul web sono presenti migliaia di piattaforme troppo lente, complicate o semplicemente mal organizzate, che non consentono agli utenti di navigare e trovare le informazioni desiderate. Per questo motivo, abbiamo deciso di stilare una lista di 4 consigli che dovrebbero essere tenuti a mente da chiunque ha intenzione di realizzare una piattaforma per aumentare la propria presenza online.

Che cosa tenere a mente quando si crea un sito web

I fattori da tenere a mente durante la realizzazione di un sito web sono tanti, tuttavia, riteniamo che ne esistano quattro che sono realmente indispensabili. Ecco quali sono:

Utilizzare il certificato SSL. Per coloro che sentono per la prima volta questo termine, SSL è un protocollo di crittografia la cui funzione è quella di proteggere i dati trasmessi tramite reti informatiche. Un sito che utilizza questo protocollo avrà un indirizzo https, anziché http, come si può vedere sulla nostra piattaforma o sul sito Unibet. I vantaggi di questo protocollo sono molteplici. In primo luogo, Google adora i siti https, per cui permette di avere un posizionamento sulle pagine di ricerca più elevato. Inoltre, i dati degli utenti vengono protetti maggiormente.

Verificare la velocità dell'hosting web . Il servizio di hosting web è come se fosse il motore del sito. Se il motore è lento, tutto il sito è lento, a prescindere dal tipo di connessione o dispositivo utilizzato per accedervi. Dato che gli utenti desiderano navigare su siti veloci, si consiglia sempre di scegliere degli hosting che offrono velocità di trasmissione dati non superiori a 200 ms.

Ottimizzare i contenuti grafici. Oltre al motore, anche il telaio del sito ha un ruolo importante sulla velocità, oltre che sulla navigazione in generale. Avere un sito con immagini eccezionali in alta definizione, anche se si tratta di una bellissima foto di Siena per esempio, non sempre è sinonimo di efficienza. Il consiglio è quello di mantenere un rapporto qualità dimensioni adeguato. Se la pagina impiega troppo tempo a caricare i contenuti grafici, vuol dire che è meglio sostituirli con qualcosa di più piccolo e leggero.

Organizzare il menu. Non esiste niente di peggio che un menu mal organizzato che non consente agli utenti di trovare quello che cercano. Il menu deve essere ordinato e facile da usare. Inoltre, dato che sempre più persone navigano tramite dispositivi mobile, è importante che il menu, così come tutto il sito, si adatti alle dimensioni dello schermo in modo responsive. Capita spesso di vedere siti in cui il menu è accessibile solo da desktop perché non impostato correttamente. In rete, ci sono tanti strumenti gratuiti che ti permettono di fare un audit del tuo sito in modo istantaneo.

Ricapitolando, questi sono solo 4 consigli per creare un sito web. Nonostante ciò, riteniamo che siano sufficienti per realizzare un sito efficiente.