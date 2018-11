Come avere successo in Instagram: trucchi e segreti per aumentare i follower

Instagram è ormai una delle piattaforme di social network più popolari in assoluto: diventato recentemente proprietà di Facebook, potrebbe addirittura arrivare a superare il colosso di Zuckerberg. Questo social network basato sulla pubblicazione di fotografie ha conquistato il mondo del web e sono tantissimi ad aver fatto fortuna grazie proprio ad Instagram! Basta pensare ad influencer come Chiara Ferragni, che oggi guadagna cifre spropositate e che era partita proprio da qui. Se ai tempi della nostra connazionale però le cose erano più facili, oggi non è proprio semplicissimo riuscire ad avere successo su Instagram perché sono sempre di più le persone che ci provano! Eppure conquistare più follower non è nemmeno impossibile: basta mettere in atto alcune semplici ma fondamentali regole per ottenere già dei risultati soddisfacenti.

Fondamentalmente, per riuscire a spopolare su Instagram esistono due strade ben distinte: la prima è gratuita e si basa su alcuni trucchi di base mentre la seconda prevede un servizio a pagamento di acquisizione follower Instagram che permette di ottenere dei risultati decisamente più soddisfacenti.

3 trucchi per acquisire più follower in Instagram gratuitamente



Ottenere un numero maggiore di seguaci in Instagram non è certo impossibile, ma tutto dipende dai risultati che vi siete prefissati. Una persona che vuole ottenere maggiore popolarità può limitarsi a mettere in atto alcuni trucchetti di base, mentre un’azienda che intende promuovere il proprio brand potrebbe trovare molto più utile rivolgersi ad un servizio specifico a pagamento.

Partiamo da quelli che sono i trucchi di base per ottenere più follower.

1) Usare gli hashtag nel modo corretto



Gli hashtag sono fondamentali se vuoi che i tuoi post su Instagram abbiano successo e siano seguiti da diverse persone, ma devi saperli utilizzare nel modo giusto. Innanzitutto, informati su quali sono i più popolari del momento: basta andare su un sito come Websta per scoprirlo. Una volta fatto questo, seleziona solo quelli che risultano pertinenti con il tuo post ed escludi tutti gli altri: non serve a nulla inserire hashtag che non c’entrano niente con quello che hai pubblicato!

2) Interagire con gli altri instagramer



L’interazione su Instagram così come su qualsiasi altro social network è fondamentale. Non devi quindi mai dimenticare di sfogliare le gallery degli altri utenti, aggiungere like e commentare. In questo modo un po’ alla volta riuscirai ad incrementare la tua cerchia di seguaci, anche perché sarai per loro più visibile!

3) Collegare Instagram agli altri social



Un’altra ottima idea per ottenere più follower in Instagram è quella di collegare il tuo profilo ad altri social network come facebook, youtube e via dicendo. In questo modo avrai molte più possibilità di trovare nuovi seguaci e di ottenere la popolarità che cerchi.

Come ottenere migliaia di follower in modo rapido



I trucchi che abbiamo appena visto possono andare benissimo per un profilo privato, ma se in ballo c’è un’azienda con un brand da promuovere le cose si fanno un po’ più complicate. In questi casi conviene infatti appoggiarsi ad un servizio a pagamento, che permette di ottenere fino a 5.000 follower nel giro di pochissimo!