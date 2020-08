Come avere più follower su Instagram (in pochi mesi)

La tua pagina aziendale Instagram non raggiunge i risultati che volevi?

Non ti preoccupare, sicuramente non è colpa tua.

Come forse saprai l’algoritmo di Instagram è in costante evoluzione. Per avere successo su questo social network non basta dunque postare delle belle foto.

Il segreto è combinare una strategia ben pianificata dal punto di vista tecnico, a post accattivanti, oltre che a hashtag funzionali. In questo modo la pagina del tuo brand potrà iniziare a ottenere progressivamente più visibilità e a comparire sulla home degli utenti in target.

Se questi utenti si trasformano in follower attivi vuol dire che stai facendo un buon lavoro. Tuttavia non è sempre facile, soprattutto perché Instagram è pieno di insidie per i non addetti ai lavori

Prima tra tutte i profili fake che si spacciano come utenti attivi.

Da che punto iniziare per avere più follower?

Dimentica tutte le “strategie” da battaglia che possono solo farti perdere tempo, soldi e denaro.

Evita dunque di iniziare a seguire centinaia di profili per poi smettere dopo qualche giorno. A oggi il classico “follow-unfollow” è infatti riconosciuto dall’algoritmo di Instagram che penalizza notevolmente i profili che ne fanno uso. Sia a mano che tramite bot.

Questa tecnica infatti incide notevolmente sulla categorizzazione del tuo profilo, soprattutto se stai utilizzando un bot. Il rischio è che l’algoritmo di Instagram possa proporre i tuoi contenuti a un pubblico completamente fuori target. Inoltre è importante sapere che l’uso dei bot va contro le stesse policy di Instagram.

Un’altra tecnica che dovresti lasciar perdere sono le sponsorizzazioni “a caso”. Dunque tutte quelle che non fanno parte di una campagna di marketing online ragionata e ben pianificata.

Questi post possono portarti un po’ di pubblico in un primo momento, ma successivamente rischiano di far calare anche l’engagement del tuo profilo.

Forse all’inizio può sembrarti macchinoso e complicato, ma non è assolutamente così.

Anzi, al contrario.

È davvero necessario rivolgersi a un’agenzia di web marketing?

La risposta è sì. Ma innanzitutto dovresti tu stesso entrare in un’ottica più imprenditoriale.

Gestire il tuo profilo personale Instagram e la tua pagina aziendale sono due cose completamente diverse. Motivo per cui, se desideri investire su questo social network, è consigliabile rivolgersi a una realtà di professionisti.

In questo modo potrai definire in modo più accurato una strategia di crescita che ovviamente prevede anche un progressivo aumento dei tuoi follower.

Nextre Digital, per esempio, è una agenzia social con sede a Milano specializzata nel fornire soluzioni personalizzate a tutte le PMI che vogliono diventare davvero competitive sul web.

Se sei interessato ad approfondire l’argomento ti consigliamo di leggere questo articolo https://www.nextredigital.it/crescere-su-instagram/ in cui la web agency spiega in modo dettagliato come aumentare i propri follower su Instagram.

Vuoi capire meglio come fare ad avere più follower su Instagram?

Ecco 3 consigli per avere più follower su Instagram

Sfrutta le regole del marketing online e un’immagine social azzeccata per avere successo.

Ecco come.

1) Condividi contenuti stagionali

Condividere contenuti abbinati al periodo dell’anno può non sembrati l’idea del secolo, eppure è provato che possa dare grande slancio alla crescita di un profilo Instagram aziendale.

Come mai?

Semplice. In linea di massima le persone amano i contenuti a tema stagionale, che si tratti del Natale, di Halloween o delle vacanze estive. Questa tipologia di contenuti è molto apprezzata in quanto gli utenti sono più propensi a fare acquisti e ricerche. Di conseguenza per le aziende potrebbe essere più facile mettersi in contatto con il proprio potenziale pubblico.

Capirai dunque che vale la pena tentare questa strada. Almeno per vedere che cosa succede.

Ovviamente non c’è per forza bisogno di postare una foto in cui sei vestito da Babbo Natale (anche se potrebbe essere divertente!), ma col tempo potrai notare che questo tipo di contenuti genererà molto più traffico. Di conseguenza molti più follower.

Le idee per incorporare i contenuti stagionali sono infinite e puoi declinarle in base al tuo tipo di business.

Degli esempi?

“5 regali da fare a San Valentino”, “Guida ai regali natalizi hi-tech”, “Come decorare la casa in modo originale a Halloween”.

Insomma, lasciati ispirare dalla fantasia e dalla creatività. La tua web agency partner si occuperà del resto.

2) Riposta contenuti in modo strategico

Come sicuramente saprai Instagram non ha ancora una funzione che permetta di ripubblicare sul proprio feed i contenuti di altre pagine.

È possibile aggirare questa mancanza utilizzando apposite app per il repost e taggando la pagina dell’immagine in questione.

Si tratta di una tecnica molto interessante e capace di generare molto traffico non solo all’interno del social, ma anche verso la propria pagina web. Su Instagram infatti più interagisci con gli altri più aumenta l’interazione degli utenti con la tua pagina e, di conseguenza, anche i follower.

Chiaramente questo tipo di interazione non deve essere casuale, ma ben studiata e parte di una strategia di marketing più grande. L’ideale sarebbe individuare le pagine con cui la tua community di riferimento interagisce di più.

In questo modo potrai anche capire meglio la tipologia di immagini che piacciono di più al tuo target, ma anche gli hashtag più rilevanti. Gli hashtag sono infatti fondamentali sia quando riposti sia quando pubblichi un tuo contenuto, motivo per cui è sempre bene tenersi aggiornati su quelli più funzionali al momento della pubblicazione.

3) Cambia la tua tipologia di programmazione

Molti tendono a utilizzare Instagram in modo piuttosto regolare. Magari con una programmazione che prevede uno o due post al giorno.

Niente di sbagliato, soprattutto se questa tecnica ha portato dei benefici al tuo account aziendale.

Tuttavia ricordati che i social sono in costante mutamento. Fossilizzarsi su un certo modo di utilizzare Instagram potrebbe farti restare indietro tra qualche mese.

Cosa fare?

Semplice. Non avere paura di osare cambiando la tua programmazione.

Per esempio, se pubblichi due foto al giorno alle 10:00 e alle 17:00, potresti decidere di posticipare il tutto rispettivamente alle 16:00 e alle 23:00. Anche solo per fare un esperimento.

Probabilmente nei primi tempi non noterai grande differenza, ma dopo qualche post potresti notare un importante aumento di nuovi follower.

Perciò perché non provare? Sperimenta sempre e dimostra al tuo pubblico la tua capacità di rinnovarti. Vedrai che il tuo stare al passo coi tempi ti ripagherà.

In conclusione

Instagram è uno dei social network più amati e usati in tutto il mondo, soprattutto dalle grandi aziende e dalle PMI che ne stanno facendo una vetrina aperta 24 ore su 24.

Tuttavia per poter essere davvero funzionale un account aziendale su Instagram deve raggiungere un certo numero di follower. Un obiettivo senza dubbio ambizioso, ma non impossibile da raggiungere. Soprattutto con una consulenza mirata da parte di una web agency specializzata in social media marketing.

Come abbiamo già detto, gestire un profilo aziendale è tutta un’altra storia che utilizzare Instagram a scopo privato. Rivolgendoti a un team di professionisti potrai mettere a punto una strategia che preveda determinati obiettivi di crescita e che consolidino il tuo brand.

Quindi lascia stare i post sponsorizzati senza criterio e strategie dell’ultima ora. La vera ricchezza di un account aziendale sono infatti gli utenti reali o attivi, che possono essere raggiunti solo attraverso una pianificazione accurata.

In poche parole, un investimento per il tuo business online che metta in primo piano il tuo brand.

Insomma, una filosofia in cui l’algoritmo di Instagram è al servizio dell’anima della tua azienda. Non viceversa.

Sei pronto a partire?