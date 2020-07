Aumentare la visibilità di un sito, vuol dire avere la possibilità di ottenere più contatti, i quali si possono trasformare in possibili azioni da parte degli utenti, come l’acquisto di un prodotto e di un servizio. In questa prospettiva la pubblicità sul web offre diversi sistemi di digital advertising, come le campagne Pay per click. Di seguito andremo a considerare cosa sono, quali canali si possono utilizzare e i vantaggi di investire in questa forma di web marketing. Ovviamente, almeno in una fase iniziale, è opportuno farsi supportare da un consulente per ottenere utili strategie e consigli per le campagne come quelli forniti da Marketing sul Web

Cosa sono le campagne Pay per click

Il termine Pay per click indica una strategia di web marketing finalizzata a incrementare le visite su un sito e che prevede il pagamento da parte di chi ha richiesto l’inserzione solo se il servizio viene utilizzato in maniera concreta.

Ma come funziona questo sistema di digital advertising? Una volta scelta una parola, verrà stabilito un valore economico specifico per la compagna che è direttamente proporzionale alla visibilità che si decide di raggiungere e, che permetterà al sito di essere visibile. Il grande vantaggio del Pay per click è nel fatto che il link verrà pubblicizzato per tutto il tempo stabilito dal contratto ma il pagamento verrà addebitato solo nel momento in cui un utente clicca sul link. Il Pay per click quindi prevede un costo solo se si ottiene un risultato diretto, ovvero la visita di un utente sulla pagina web.

Canali di Pay per click

Le compagne Pay per click sono molto utilizzate, dato che offrono la possibilità di stabilire una somma economica che si adatta alle necessità di ogni cliente. Un sistema semplice da impostare e molto efficace e diretto grazie anche alla possibilità di utilizzare diverse piattaforme che si sono sviluppate al fine di fornire questo specifico servizio.

Tra i canali maggiormente impiegati per la pubblicità sui motori di ricerca vi è Google Ads che offre la possibilità di stabilire delle campagne mirate partendo da semplici impostazioni. Infatti il grosso vantaggio offerto da questo sistema di Pay per clic è che combina uno strumento semplice, che potrà essere impiegato anche dal piccolo e-commerce, con le potenzialità di una realtà di web marketing professionale offerto dal motore di ricerca più grande al mondo come Google. Infatti l’utilizzo di Google Ads può essere utile sia per piccole campagne, ma anche per quelle dei colossi del marketing. Altro canale molto utile è Google Shopping il quale a differenza delle altre tipologie di campagne, prevede la possibilità di realizzare annunci che sono collegate al feed che un sito ha ricevuto e alle diverse offerte proposte.

Invece, per chi vuole utilizzare i canali social sarà possibile usufruire dei canali di Pay to clic di Facebook Ads e Instagram Ads. L’impiego di questi sistemi può essere adatto sia per sponsorizzare un hotel, un albergo, o un ristorante, ma anche per la vendita di prodotti e servizi in maniera diretta. L’impiego dei social network offre opportunità pubblicitarie elevate grazie ai milioni di possibili utenti oltre alla possibilità di stabilire target specifici di utenti in base all’età, il sesso e ad altri parametri offerti dal social.

Investire per ottenere il ritorno sull’investimento

Impostare una campagna di Pay per click non è una cosa semplice, dato che sarà necessario valutare con attenzione quale sia la keyword che su cui si vuole investire e soprattutto il budget che sarà messo a disposizione per i differenti canali. Infatti la caratteristica principale del sistema Pay per clic è quella di ottenere un ritorno di accessi che è direttamente proporzionale all’investimento che viene effettuato: più si paga e maggiori sono le probabilità che il link venga cliccato.

Per ciò che concerne il ritorno dell’investimento, il Pay per clic può essere un valido sistema per incrementare le visite al sito, ma dovrà essere affiancato anche da una pagina che sia ottimizzata al fine di spingere il semplice utente a diventare un futuro cliente.

I vantaggi di investire nel Pay per click sono diversi. Di seguito elenchiamo i principali:

• pubblicità costante: per tutto il tempo della campagna, anche se non si avranno dei clic sul sito, il link rimarrà tra le prime ricerche della SERP.

• Budget definito: sarà possibile stabilire quale investimento si vuole affrontare.

• Canali differenti: le campagne Pay per click possono essere diversificate sfruttando le diverse risorse digitali grazie a canali come Google Ads, Facebook Ads e Instagram Ads, offrendo una pubblicità molto diversificata, dai motori di ricerca ai social network.

• Spesa = servizio utilizzato: il pagamento avviene solo se il servizio viene attivato e quindi se un utente entra nel sito cliccando sul link.