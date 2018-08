Buongiorno a tutti: sfruttare i social per avere contatti con gli altri

Ormai è una mania dilagante da diversi mesi, chiunque riceve ogni giorno diverse immagini benauguranti inviate da amici, parenti e anche da lontani conoscenti, sia sui social media, sia tramite le app di messaggistica istantanea. Ma come si creano queste immagini e dove si possono trovare?

Un messaggio ogni giorno per mantenere attivo il profilo

Questo è il mantra che ogni persona che ha un profilo social dovrebbe sempre tenere a mente. Per fare in modo che un numero elevato di persone continui a seguire ciò che scriviamo uno degli elementi chiave consiste nel pubblicare con una certa costanza. Se non ci capita nulla di bizzarro o degno di nota, possiamo sfruttare i classici messaggi benauguranti, per la giornata che inizia, per le festività, per il fine settimana alle porte, una motivazione valida da trovare c’è sempre. Oppure si può approfittare delle immagini di cani e gatti per whatsapp e facebook, del resto non è necessario che si tratti di animali di nostra proprietà, l’importante è che siano carini e coccolosi. Alcune ricerche in questo ambito hanno dimostrato come il cervello umano sia più facilmente colpito dalle immagini invece che dalle parole, per quanto toccanti o interessanti. Nel caso in cui sia arrivato il momento di pubblicare qualcosa sul proprio profilo social ma non si abbia a disposizione del materiale valido, allora conviene sempre approfittare di una bella immagine di animali, o anche di un paesaggio, che riescono a coinvolgere in modo positivo le persone, in modo rapido e quasi certo.

Dove trovare le immagini migliori

Molti di noi hanno accumulato, negli anni, un elevato numero di immagini di ogni genere. Questo materiale è sempre utilizzabile, anche quando si tratta di fotografie di vari anni fa. L’importante è che si tratti di foto di una certa qualità, meglio evitare quelle sfocate o con i colori mal definiti. Oppure le si può anche migliorare, grazie ai tanti programmi di fotoritocco oggi disponibili in rete, facili da utilizzare e dal risultato quasi garantito. Un’immagine poco nitida, o con un’inquadratura non del tutto azzeccata, si può rendere perfetta migliorando l’esposizione e la definizione, ma anche ritagliandola ah hoc. Se invece non si ha alcun tipo di materiale da pubblicare ci si può sempre rivolgere ai siti specializzati in questo tipo di materiale. Anche in questo caso la rete ci viene in aiuto, sono infatti disponibili diversi siti appositamente pensati per chi ha necessità di questo genere, che offrono immagini e fotografie di ogni genere e tipologia. L’importante è che si tratti di materiale di libero utilizzo; in caso contrario se non vogliamo avere problemi è consigliabile richiedere al proprietario dei diritti sulla singola immagine il permesso per sfruttarla. Se il nostro profilo è di tipo aziendale è invece necessario acquistare la licenza d’uso di ogni immagine che pubblichiamo, per non incorrere in denunce da parte di chi possiede il copyright delle immagini o delle foto che abbiamo utilizzato in modo indebito.