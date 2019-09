Aiutare l’ambiente risparmiando

Uno dei problemi più pressanti del nostro tempo è quello dell’inquinamento. L’inquinamento produce disagi, patologie e danni in un’area, quindi bisogna fare il possibile per ridurlo. Per inquinamento ambientale si intende la presenza di elementi inquinanti sia nell’atmosfera, sia nell’acqua che nel terreno. I problemi maggiori che ne derivano sono la contaminazione dell’aria, è causa di morti premature, di patologie cardiache e respiratorie e del diffondersi di alcune forme di tumore. Un problema enorme è rappresentato anche dalla deforestazione, che rischia di diminuire drasticamente il patrimonio arboricolo del nostro pianeta: gli alberi, con la loro produzione di ossigeno, hanno un ruolo importantissimo per l’ecosistema planetario.

Per questi motivi è importante fare la massima attenzione per la protezione dell’ambiente. Per fortuna ognuno di noi può dare il proprio contributo, nel proprio piccolo, con una serie di accorgimenti da poco che in realtà, se praticati su larga scala, permettono di ridurre gli sprechi e quindi il consumo di risorse importantissime.

Basta davvero poco. Ad esempio, quanti di noi fanno attenzione a chiudere il rubinetto dell’acqua quando ci si lava i denti? Un’abitudine poco diffusa, che aiuta l’ambiente e che ci fa risparmiare parecchio. Sempre a proposito di acqua, se lo scarico è rotto, è meglio farlo riparare, dato che può farci risparmiare centinaia di litri d’acqua. E per risparmiare plastica, è consigliabile anche bere acqua del rubinetto, evitando di consumare plastica. D’estate, per evitare il consumo di gas, è anche possibile lavarsi a temperatura ambiente: una scelta intelligente e che fa risparmiare.

Anche il riciclo aiuta molto l’ambiente ed è possibile spiegarlo con un piccolo esempio. Se un ufficio con 7000 lavoratori riciclasse tutta la carta, sarebbe come togliere dalla strada 400 macchine! Quindi, con la raccolta differenziata è molto semplice aiutare l’ambiente e non richiede nessuna spesa.

Fare del compost in casa è anche molto utile per l’ambiente, oltre ad essere molto semplice da realizzare. In più, ci sarebbero meno rifiuti nelle discariche. Di solito, è possibile avere info sulla produzione di compost da parte dell’operatore che si occupa della raccolta differenziata nel comune di residenza.

Per l’illuminazione delle lampadine a LED, permettono un grande risparmio sulla bolletta. Infatti, queste lampadine, hanno un’illuminazione migliore e durano più a lungo delle classiche lampadine. Anche, se di giorno, la scelta migliore è quella di affidarsi alla luce naturale, che ci permette di risparmiare molto, senza consumare nulla.

A proposito di elettrodomestici, è meglio affidarsi solo a quelli di classe A o superiori, visto che consumano meno energia, si risparmia, e anche l’ambiente può averne un enorme beneficio. È interessante che molti dispositivi smart di nuova generazione si spengono da soli quando non sono utilizzati, quindi posso massimizzare il risparmio e l’aiuto per l’ambiente.

Per il riscaldamento è possibile programmare il termostato in modo che si spenga quando non c’è nessuno in casa. Mentre, durante la notte, è meglio avere tutto spento, per una migliore qualità del sonno e per evitare di sprecare inutilmente energia elettrica.

Avere cura dell’auto è una cosa molto importante. Quindi, oltre a guardare i prezzi della benzina, è utile cercare di ridurre al minimo l’utilizzo dell’automobile, preferendo i mezzi pubblici o il car sharing. Quando non fosse possibile, facciamo attenzione a diminuire il consumo di carburante, adottando uno stile di guida soft (procedere a basse velocità, evitare cambiamenti bruschi di marcia) e facendo la giusta manutenzione al proprio veicolo. In questo modo, si riduce il consumo di benzina, diminuendo le emissioni nocive nell’ambiente.