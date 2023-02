Affidati ad un Hosting WordPress Security First!

Quando WordPress è arrivato nel mondo dei siti web ha rivoluzionato il modo in cui questi si realizzano, grazie alla sua natura open source semplice, intuitiva e ricca di facilitazioni per i web master, ma non solo. Al giorno d’oggi sono davvero tantissimi i portali che si affidano a questo CMS, sia di privati che di aziende, passando per i vari e-commerce. I vantaggi sono innumerevoli: aggiornamenti in pochi click, funzionalità e codice costantemente aggiornati, template personalizzabili all’infinito, alte performance. Per questo scegliere WordPress come software per la gestione dei contenuti di un sito web è una scelta intelligente: nondimeno, lo è anche la scelta dell’hosting su cui il sito WordPress andrà ospitato, da fare con attenzione soprattutto in termini di sicurezza. Perché?

In un mondo in cui i crimini informatici sono in continua crescita, è fondamentale scegliere un provider che offra un Hosting WordPress sicuro. Shellrent, hosting provider con sede a Vicenza, è una delle migliori opzioni in questo senso, poiché propone servizi Security First: ossia, Hosting e Cloud di alta qualità studiati nei minimi dettagli per garantire la sicurezza dei dati ospitati.

Cerchiamo ora di capire perché sia così importante investire nella cybersecurity anche quando si tratta di web hosting: scopriamo di seguito come alti livelli di protezione dei dati ospitati possano determinare le sorti del tuo sito web aziendale.

Cybersecurity: una questione da non ignorare

Recenti statistiche dimostrano che gli attacchi informatici sono una realtà sempre più frequente. Il Viminale infatti ha registrato un aumento del +78,5% solo nella prima parte del 2022 in Italia rispetto al 2021.

Le aziende più esposte a questi rischi? Le Piccole Medie Imprese, a causa della loro vulnerabilità dovuta alla mancanza di protocolli di sicurezza informatica. Proprio per questo, negli ultimi anni molte aziende hanno iniziato a prendere coscienza del rischio che corrono e ad investire maggiormente in sicurezza informatica online, acquistando prodotti dedicati e scegliendo hosting provider sicuri.

Dotarsi di un’infrastruttura sicura è diventata una prerogativa essenziale per proteggere il proprio business e prevenire furti e violazioni dei dati. In questo contesto, Shellrent aiuta le aziende a proteggersi dagli attacchi hacker e ad elevare i propri standard di tutela online, offrendo soluzioni hosting avanzate e Security Oriented.

Hosting WordPress: metti la sicurezza al primo posto!

Quali sono le best practice da seguire per avere un sito web sicuro? Innanzitutto è buona norma affidarsi ai professionisti per quanto riguarda l’installazione, la personalizzazione e soprattutto la custodia dei dati di un sito WordPress. Riguardo quest’ultima, chi sceglie la qualità di un hosting Security First garantisce un servizio sicuro per il proprio sito, in cui tenere i dati blindati e al riparo da eventuali malware o attacchi hacker.

Leader del web hosting sicuro in Italia, Shellrent offre a tutti i suoi clienti soluzioni complete per prevenire gli attacchi informatici in Rete, rappresentando una risposta concreta e definitiva al problema della cyber security online. Come? Mettendo qualità e sicurezza sempre al primo posto nella progettazione di tutti i servizi hosting offerti: dall’hosting WordPress, ai backup per le PEC, fino ai certificati SSL, agli storage su Cloud per i file, al disaster recovery in caso di emergenze e ai tanti altri servizi di web hosting Security Oriented.

Shellrent e hosting WordPress per il tuo sito Internet

Hai un sito WordPress e stai pensando di trasferirlo su un hosting Security First? Allora sei sulla giusta strada: è questo infatti il primo step per rendere più sicura la tua attività online! Shellrent ti offre una consulenza completa per scegliere, in base alle tue esigenze e al tuo budget, l’hosting WordPress più adatto alle tue esigenze tra 4 piani di abbonamento, a prezzi convenienti e competitivi.

Potrai anche acquistare a parte, a seconda delle tue necessità, servizi aggiuntivi come il backup giornaliero, quello mensile, lo spazio posta aggiuntivo, l’antivirus, l’IP dedicato e il disaster recovery a tariffe vantaggiose.

C’è di più: Shellrent propone mensilmente speciali offerte pensate appositamente per avvicinare le PMI al mondo dell’hosting Security First e della tutela dei dati online. Approfittarne è semplice: basta iscriversi alla newsletter aziendale per iniziare a ricevere queste promozioni anche senza essere clienti, incluse le offerte sugli hosting WordPress. Devi sapere che le scontistiche possono raggiungere perfino il 100%! L’occasione è d’oro per iniziare a tutelare il tuo business online, partendo dall’hosting che ospita il tuo sito web.

Per concludere, quando scegli l’hosting WordPress per il tuo sito web considera sempre i livelli di sicurezza offerti quale fattore cruciale da valutare: è questo il primo passo da compiere per avviarsi verso un business duraturo e di successo.