Accessori per smartphone, tra funzioni, tecnologia e stile

Parlando di stile non tutti penserebbero subito agli accessori tecnologici di cui immancabilmente ci serviamo. Tuttavia, proprio perché ormai non possiamo farne a meno, portandoceli dietro o popolando con essi gli ambienti in cui viviamo e operiamo, dovremmo selezionarli non solo per le specifiche tecniche, ma anche per il design. Seguendo un criterio di affinità intelligente.

Rendere lo smartphone e il tablet, il power bank e l’alimentatore, il notebook, l’auricolare o la cuffia wireless, solo per citare gli irrinunciabili, degli elementi che impreziosiscono i nostri spazi e comunicano qualcosa di noi, esattamente come l’abbigliamento e gli altri accessori che indossiamo, rappresenta a tutti gli effetti una scelta evoluta e consapevole.

Design per gli spazi che ci appartengono

Personalizzare l’ambiente in cui si spende molto del proprio tempo, a cominciare naturalmente da quello in cui si vive, è massimamente condivisibile. È umano! Circondarsi di oggetti che gradiamo, che abbiano la capacità di allietare l’ambiente con un tocco di personalità ci fa sentire bene, ci mette a nostro agio.

Un effetto raggiungibile anche con una semplice ma ricercata lampada notte multifunzione: un accessorio senza tempo aggiornato dalle moderne tecnologie, un complemento d’arredo che svolge una funzione spesso essenziale con un tocco di colore e con tutta l’attenzione alle esigenze più attuali, com’è la ricarica wireless dello smartphone.

Tuttavia, un accessorio funzionale, seppur dotato di uno spiccato design che ci ha conquistato al primo sguardo, non solo ha il potere di metterci a nostro agio, è anche dotato proprio di quella capacità di comunicare agli altri qualcosa di noi stessi che, più o meno consapevolmente, desideriamo esporre. Lo facciamo continuamente, anche se non ce ne si rende sempre conto. Con i nostri oggetti, con i nostri accessori, ci facciamo sempre conoscere almeno un po’.

Un altro esempio di accessorio funzionale, che può trovare facilmente posto nelle nostre case, è lo svuotatasche ricarica wireless per smartphone: torni a casa, svuoti le tasche da monete e chiavi, lasci lo smartphone sotto carica. Cosa c’è di più naturale? Un complemento funzionale e moderno che chiunque venga a trovarci potrà apprezzare, eventualmente anche pensando ‘perché non ci ho pensato anch’io?’

Design da non dimenticare a casa

Tuttavia, la maggiore valenza comunicativa, ce l’hanno gli accessori che portiamo in giro. Quei gadget poco ingombranti che una volta provati non ci permettono più di separarcene. Un power bank rossetto, per esempio: un simpatico accessorio colorato che ci può salvare quando la batteria del telefono langue ma non abbiamo ancora finito di parlare e non abbiamo una presa da cui attingere; lo estrai dalla borsa, lo colleghi al telefono e il gioco è fatto. Ed è pure bello da vedere.

Oppure il power bank minibox, per quando si è in viaggio o quando si deve uscire di corsa e non si ha il tempo di ricaricare il telefono, questo complemento può risultare impagabile. Col valore aggiunto d’essere colorato, trendy e maneggevole!

E visto che il design è soprattutto una scelta smart, quanto è intelligente dotarsi di un porta cellulare treppiedi cromato con luce led, che ci permetta di fare riprese e videochiamate con un’illuminazione sempre perfetta, mantenendo per di più entrambe le mani libere?

Un oggetto compatto e di design che coniuga due funzionalità in modo innovativo. Forse questa potrebbe essere un’accettabile definizione di stile per tutti quegli accessori tra moda e tecnologia che, quando li vediamo, ci fanno dire: smart!

Per i più curiosi che vogliono arricchire il proprio smartphone con questi accessori possono dare un’occhiata sul sito www.candyslab.com.