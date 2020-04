A quale piattaforma affidarsi per realizzare il proprio negozio virtuale? 

Hai deciso di aprire un’attività commerciale online e desideri gestire un negozio tutto tuo, con un proprio nome a dominio e un look personalizzato? Bene, allora devi scegliere una delle tante piattaforme che offrono questo servizio. La scelta non manca, ma prima di prendere una decisione, ti converrà pesare bene le tue esigenze e compararle con i servizi offerti. Le piattaforme che occupano questo segmento di mercato, infatti, adoperano filosofie molto diverse le une dalle altre. Per saperne di più, dai un’occhiata al confronto Woocommerce Vs Shopify descritto in questo articolo. Ma quali sono le piattaforme per e-commerce più note e quali i loro servizi?

PrestaShop

PrestaShop nasce per aziende di piccole e medie dimensioni, nonostante col passare del tempo abbia aggiunto servizi utili anche alle grandi aziende. È uno strumento professionale, con il quale coordinare diverse attività contemporaneamente. Nonostante le sue peculiarità lo rendano piuttosto sofisticato, garantisce un’interfaccia semplice e intuitiva. Non impone costi di utilizzo, ma per funzionare bene necessita di alcune estensioni a pagamento. Si tratta di una soluzione low cost, adatta a chi desidera gestire ogni cosa da un unico pannello, marketing online compreso.

WooCommerce

Come il precedente, anche WooCommerce è gratuito, eccezion fatta per alcuni strumenti a pagamento. WooCommerce è un’estensione di WordPress realizzata appositamente per gli e-commerce: non permette di gestire più negozi da un unico pannello, ma si presta meglio per la conduzione di attività di piccole dimensioni. Per questo motivo, fa leva su una struttura più snella rispetto a PrestaShop e permette anche ai meno esperti di gestire facilmente i propri affari. Un grosso limite è la mancata creazione automatica di fatture e documenti, per i quali necessita di alcune estensioni a pagamento.

Shopify

Facile da utilizzare ed estremamente intuitivo, questo strumento si addice a tutti coloro che gestiscono un negozio, indipendentemente dal loro livello di esperienza. Offre negozi su misura e un pannello amministrativo dal quale gestire ogni singolo aspetto della propria attività, comprese le strategie di marketing. Ciascun utente può scegliere il pacchetto più adatto alle proprie esigenze e, in questo modo, ottenere i servizi che gli occorrono.

Magento

Magento è una piattaforma open-source per la gestione di attività commerciali, anche di grandi dimensioni. È uno strumento professionale, ricco di funzioni, altamente personalizzabile e dotato di un’ampia comunità di utenti e sviluppatori. Tuttavia, si adatta meglio ai professionisti che a coloro che sono alle prime armi. Manca, infatti, di un supporto clienti al quale chiedere aiuto in caso di problemi, difetta in termini di usabilità, richiede buone competenze informatiche ed è avido di risorse.

OpenCart

Si tratta di una piattaforma open-source, gratuita e liberamente personalizzabile. OpenCart è supportato da un’enorme community di sviluppatori e programmatori capaci di fornire supporto tecnico h24. Inoltre, è piuttosto intuitivo, ideale per i principianti e le piccole imprese, pur permettendo di gestire più negozi per volta. Il maggior demerito di OpenCart sta nella mancata ottimizzazione SEO, aspetto fondamentale per migliorare il posizionamento di un sito.