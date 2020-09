5 idee regalo hi tech per tutti i budget

Sei in cerca di un’idea regalo e non sai proprio cosa scegliere? Al giorno d’oggi conviene sempre puntare sugli accessori e gli articoli hi tech, perché sono i più apprezzati in assoluto da praticamente tutte le generazioni. Se infatti i giovani non possono proprio farne a meno, coloro che sono cresciuti senza tecnologia sono sempre più spesso attratti da queste nuove tendenze. Vale dunque la pena puntare su qualcosa che rientri in questa categoria, anche perché c’è davvero l’imbarazzo della scelta.

Oggi vediamo 6 idee regalo hi tech adatte a qualsiasi budget, dalle più costose per chi vuole fare un figurone a quelle più economiche e meno impegnative.

#1 Il notebook

Il notebook è il dispositivo hi tech più utile in assoluto e non a caso è tra i regali più apprezzati negli ultimi tempi. Naturalmente parliamo di un articolo impegnativo, anche se a dire il vero oggi si trovano diversi notebook in commercio, anche a prezzi decisamente accessibili. Questo è un regalo perfetto sia per un ragazzo giovane che per una persona più avanti con l’età, ma prima di acquistare un notebook conviene sempre leggere le recensioni e le guide che si trovano online. Le caratteristiche tecniche dei vari modelli infatti sono differenti e non è semplicissimo trovare quello perfetto per le proprio esigenze.

#2 Lo smartwatch

Sempre su una fascia di prezzo piuttosto importante e quindi indicato per chi deve fare un regalo di un certo spessore troviamo lo smartwatch. Anche questo è un accessorio hi tech particolarmente apprezzato, indispensabile per i giovani ma anche per gli sportivi che vogliono monitorare la propria attività. In commercio se ne trovano di tutti i tipi e di varie fasce di prezzo, ma vale la pena anche in questo caso leggere qualche recensione prima di scegliere il modello giusto.

#3 Gli auricolari bluetooth

Più economici ma comunque di grande utilità, gli auricolari bluetooth sono sempre più richiesti al giorno d’oggi perché consentono di dire addio a fastidiosi fili e ascoltare la musica in tutta libertà e in qualsiasi momento. In commercio se ne trovano di molte tipologie: dagli Airpods della Apple che hanno però un prezzo piuttosto elevato a quelli più economici ma ugualmente validi.

#4 La powerbank

In un mondo dominato dalla tecnologia e dagli smartphone, la powerbank è diventata un accessorio davvero utilissimo se non addirittura indispensabile per molti. Questo è un regalo perfetto per le persone che sono spesso in viaggio e che quindi non hanno la possibilità di ricaricare il proprio telefono collegandolo ad una presa. Economica e versatile, la powerbank è un’idea regalo davvero carina e poco impegnativa.

#5 Il robot aspirapolvere

Negli accessori hi tech dobbiamo includere anche lui: il robot aspirapolvere che sta riscuotendo un successo davvero straordinario. Se dovete fare un regalo alla mamma piuttosto che alla nonna o alla suocera, questa potrebbe rivelarsi un’ottima idea perché sarà senza dubbio apprezzata. Il robot aspirapolvere ha costi variabili a seconda del modello e del marchio che si sceglie, ma al giorno d’oggi è meno impegnativo a livello economico rispetto a qualche anno fa.