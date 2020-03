3 strategie su come apparire su Google

Se hai deciso di investire sulla tua attività online o più semplicemente possiedi un sito web che stai provando in ogni modo a lanciare per ottenere un riscontro in fatto di visibilità, di traffico e di utenti, sicuramente potrai trarre dei vantaggi molto interessanti dagli svariati consigli e suggerimenti su come apparire su Google.

Perché è importante apparire su Google

Prima di trattare il tema e di spiegarti come puoi fare per raggiungere questo risultato, è necessario che tu sappia perché è importante apparire su Google; essendone consapevole, infatti, capirai anche il motivo per cui non è così semplice (o comunque non così veloce) ottenere la prima pagina su Google, e quindi comprenderai l’importanza di essere costanti e dediti al rispetto di tutti i trucchi ed accorgimenti richiesti.

Essere primi su Google è fondamentale per due motivi: prima di tutto, se tu sei in prima pagina su Google, il tuo sito ed i suoi contenuti sono presentati da una vetrina molto allettante ed accattivante, e questo è molto utile per chi vuole racimolare utenti e traffico organico che viene portato direttamente dal motore di ricerca; se conquisti la prima pagina su Google e quindi ti posizioni bene per una determinata keyword o per un dato argomento, significa che stai facendo bene il tuo lavoro di ottimizzazione, e questo è un incentivo a continuare e quindi a migliorare sempre la tua attività.

Se riesci ad essere tra i primi risultati di ricerca su Google, avrai conquistato il motore di ricerca e, di conseguenza, otterrai da questa conquista un vantaggio davvero fondamentale anche per la visibilità: avrai un numero di utenti molto vigoroso verso il tuo sito. Questo però non significa che dovrai smettere di lavorare e che potrai vivere di rendita, anzi: significa invece che ti dovrai impegnare in maniera efficace e continuativa per mantenere questo risultato, aumentando la tua visibilità e traendo tutti i vantaggi del caso (credibilità, maggiore traffico, maggiori guadagni, ecc.)

3 Strategie su come apparire su Google: ecco cosa devi fare prima di tutto

Da dove comincio? È normale farsi questa domanda, se è la prima volta che ci si affaccia a questo mondo. Perché le strategie di ottimizzazione volte a migliorare il tuo traffico sono così tante e così variegate che è difficile capire cosa è meglio fare per primo: ma non puoi di certo decorare nei dettagli un disegno se prima non ti sei curato della parte generale.

Prima di tutto, devi avere chiaro il tuo progetto e capire come puoi apparire in alto su Google. Trovi una buona guida su come apparire su Google su JFactor. Anzitutto crea una buona struttura del tuo sito web, fai in modo che esso sia funzionale e chiaramente utilizzabile dagli utenti, e quindi dedica la tua attenzione ad una struttura user friendly, con categorie ben definite, pagine ben strutturate, creazione dei breadcrumbs (le “scorciatoie” dette anche molliche di pane che ti permettono di raggiungere facilmente una pagina), e una presenza di contenuti ben collegati tra loro.

La struttura del sito web non è il solo elemento che deve essere user friendly, e te ne devi occupare anche in merito a contenuti ed immagini. Dal punto di vista dei contenuti, oltre all’ottimizzazione degli stessi (avendo ben cura di ottimizzare title, meta description, immagini), dovrai occuparti anche di renderli il più possibile semplici da leggere e da individuare, coerenti con l’argomento del tuo sito web e mai copiati. Il tuo contenuto deve essere sempre unico, farina del tuo sacco, insomma, senza copiare nessun elemento da altri siti: il rischio sarebbe duplice. Da un lato, infatti, rischieresti la penalizzazione di Google per contenuto duplicato (e non arriveresti mai in cima tra i risultati organici), dall’altro rischieresti la faccia di fronte agli utenti che, ricordati, sono sempre persone in carne ed ossa. Dall’altro lato ti dovrai anche preoccupare delle immagini: non devi solo ottimizzarle, ma devi anche ridurre il loro peso e le loro dimensioni prima di caricarle sul sito, per evitare che esso sia troppo lento e che quindi faccia perdere l’interesse negli utenti.

Il terzo consiglio utile riguarda la velocità del sito, ma è un risultato che può venire da sé se avrai lavorato bene sulla struttura e sull’ottimizzazione: realizzando contenuti ben organizzati e caricando le immagini solo dopo averle ridotte e quindi compresse (esistono molti programmi che ci permettono di farlo) avrai sicuramente ottenuto una buona velocità sul tuo sito, elemento davvero indispensabile dal punto di vista dell’usabilità.