Svegliati amore mio: una donna forte a raccontare una storia importante  

La nuova serie, che approderà su Canale 5 e sull’applicazione Mediaset Play, racconta una storia costruita partendo da tante situazioni reali. La protagonista della serie Svegliati amore mio si chiama Nanà ed è una donna molto determinata. La vita della donna viene stravolta quando la figlia si ammala di leucemia. Dopo aver scoperto avvenimenti simili a quelli che stanno accadendo nella sua famiglia, la donna inizia a indagare, ipotizzando che la causa di tutto risieda nelle polveri sottili emesse da un’acciaieria poco distante dalla casa.

Durante un’intervista di Sabrina Ferilli rilasciata al Corriere della Sera, la donna ha dichiarato che gli autori hanno incontrato una donna che vive in un luogo in cui è presente un’azienda, dove al suo interno vengono lavorati i minerali ad alto contenuto di ferro e proprio grazie a questo incontro e ad altre testimonianze è stata costruita la storia della serie TV, quindi pur trattandosi di fiction, le vicende sono tutte ispirate alla realtà.

La denuncia sociale

Con Svegliati amore mio, realizzata come già detto prima, dopo aver raccolto una testimonianza reale, è stato diffuso un importante messaggio che spesso viene sottovalutato. Questa serie rappresenta infatti un fondamentale tassello di un progetto più ampio in atto con le serie prodotte e distribuite da Mediaset, iniziato con L’amore strappato. Le fiction hanno come legame una tematica in comune: sono storie, con personaggi femminili molto forti che si occupano di fare una denuncia civile.

La vicenda di Nanà dovrebbe servire a smuovere le acque riguardo alle industrie che, inquinando molto creano un grave danno all'ambiente, ma causano danni anche alla popolazione.

Sabrina Ferilli (vincitrice di 5 Nastri d’argento) è l’attrice che veste i panni della protagonista, la quale evidenzia che questi stabilimenti non devono per forza essere chiusi, ma potrebbero benissimo essere riqualificati. Così facendo sarebbe possibile salvaguardare la vita delle persone e senza però eliminare posti di lavoro.

Location da favola

Svegliati amore mio è stato girato principalmente nel Lazio la maggior parte delle riprese sono state fatte a Roma.

Tra gli altri luoghi in cui è stata girata la serie abbiamo Ostia la frazione litoranea di Roma che si affaccia sul mar Tirreno. Infine l’ultima location è Colleferro, sempre nel Lazio. In origine erano previste delle riprese in Puglia, ma a causa della pandemia la produzione ha deciso di girare la serie solamente nel Lazio.