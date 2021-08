Quali sono i cognomi più comuni al mondo?

Vi siete mai chiesti quali siano i cognomi più diffusi al mondo? Una bella curiosità, così come le tante altre che si possono trovare su Preply, una delle piattaforme più gettonate del momento per chi vuole imparare una lingua straniera. Considerare però l’intero Pianeta, senza fare una distinzione almeno per continenti, sarebbe alquanto riduttivo poiché è piuttosto ovvio che la diffusione di un determinato cognome sia legata alla popolazione complessiva di ogni stato. Non a caso, i cognomi più comuni al mondo, a livello assoluto, sono tutti cinesi ed il motivo è piuttosto chiaro.

La società NetCredit però ha stilato nel 2019 una mappa dei cognomi più diffusi distinguendo le varie zone geografiche e non si è limitata a questo. Sono emerse interessanti riflessioni circa l’origine di questi cognomi, la loro storia ed il loro propagarsi in differenti aree del continente. Vediamo allora quali sono i più comuni al mondo e poi nel dettaglio quelli più diffusi in Europa ed in Italia.

I cognomi più diffusi nei vari continenti

# Asia

Come abbiamo accennato, i cognomi in assoluto più diffusi al mondo sono tutti cinesi e la cosa non sorprende affatto se consideriamo che la popolazione asiatica supera di gran lunga quella di ogni altro continente! Per quanto riguarda nello specifico la Cina, tra i cognomi più comuni troviamo Wang al primo posto, mentre in India è Deli. Ivanova è il cognome in assoluto più diffuso in Russia, mentre Kim spopola in Corea del Nord, Corea del Sud, Kazakistan ed Uzbekistan.

# America

In America naturalmente occorre fare una distinzione tra nord-centro e sud che hanno avuto una storia completamente differente e ciò ha naturalmente influito anche sulla diffusione dei cognomi. Il più comune in assoluto in Nord America è senza dubbio Smith, mentre in Messico spopola Hernandez, diffuso anche ad El Salvador e in Honduras.

Nell’America del sud invece Da Silva è il cognome più comune in Brasile, mentre Gonzalez in Argentina, Paraguay e Cile.

# Africa

Il continente africano, da sempre nelle mire dei conquistatori, ha subito numerose influenze nel corso dei secoli ed è per questo motivo che non esistono dei cognomi nettamente più popolari di altri. In ogni singolo stato se ne sono diffusi di differenti. Il più comune in Libia è Ali, in Algeria Saidi, in Sudan Ahmed, in Sudafrica Nkosi, mentre in Egitto Mohamed.

# Oceania

È interessante notare come i cognomi più diffusi in Oceania abbiano origini inglesi. In Australia troviamo Smith, che però è il più popolare anche in Nuova Zelanda. Un altro cognome molto comune in Oceania è poi John, particolarmente diffuso in Papua Nuova Guinea e nelle Isole Marshall.

I cognomi più diffusi in Europa

Per quanto riguarda nello specifico l’Europa, nel nostro continente si notano maggiori collegamenti tra l’origine dei cognomi più diffusi ed i lavori di un tempo, come nel caso di Schmit che è il più comune in Lussemburgo e che significa fabbro oppure Müller, il più diffuso in Germania e in Svizzera e che fa riferimento al mugnaio.

Andando oltre confine, il cognome più popolare in Francia è Martin, in Spagna Garcia e in Portogallo Silva. Interessante notare come il più diffuso in Inghilterra sia invece Smith, che abbiamo visto è quello più comune anche nel Nord America. Sembra che ciò dipenda principalmente dagli schiavi che furono mandati nel nuovo continente dagli inglesi e che acquisivano il cognome dei loro padroni.

Per quanto riguarda il nord Europa, il cognome più diffuso in Norvegia è Hansen, in Svezia Andersson, in Finlandia Korhonen e in Danimarca Jensen.

I cognomi più diffusi in Italia

Guardando nello specifico la situazione italiana, possiamo notare come alcuni cognomi nel nostro Paese siano diffusi a livello nazionale mentre altri siano prettamente legati ad un’area geografica ben precisa. Quel che è certo è che il cognome più diffuso in assoluto in Italia è Rossi, presente in ben 4572 comuni per un totale complessivo di quasi 60.500 famiglie. Sempre a livello nazionale sono molto comuni anche Bianchi e Fontana.

In quanto alle differenze regionali, vale la pena fare qualche esempio. Il cognome Esposito è diffuso in tutta la Campania, mentre Romano è presente anche in Puglia ed in Sicilia. In quest’ultima isola sono molto comuni anche i cognomi Giacalone, Lombardo e Amato.

È interessante notare come la Sardegna sia un mondo a sé per quanto riguarda la diffusione dei cognomi, che sono differenti rispetto al resto d’Italia e non a caso qui Rossi è decisamente raro. Tra i più comuni in quest’isola troviamo Piras, Melis, Manca e Pinna.

Un ultimo sguardo va dato alla Capitale, dove i cognomi più diffusi sono Rossi, Ricci, Mancini, Proietti, De Angelis, De Santis, Bianchi, Conti e Russo.

Nel nostro Paese la varietà è decisamente ampia, dovuta in parte anche alle influenze che l’Italia ha subito nel corso dei secoli e alla nostra lingua, ricca e variegata.