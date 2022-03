Prendersi Cura del Benessere Mentale con lo Psicologo Online: 4 Benefici

In nessun’altra epoca come nella nostra si è parlato tanto di salute mentale e dell’importanza di prendersi cura della sfera psichica almeno tanto quanto di quella fisica.

La pandemia di Covid-19 ha avuto un impatto sulle nostre vite in modi che vanno al di là della sola preoccupazione per la nostra salute e quella dei nostri cari. In molti casi, la situazione anomala ha significato isolamento, perdita o precarietà del lavoro, aumento delle situazioni stressanti e a rischio. Anche chi, prima della pandemia, non si era mai posto la questione del proprio stato mentale, negli ultimi due anni si è spesso ritrovato a fare i conti con emozioni e stati d’animo difficili da gestire, a volte fuori controllo, tanto da interferire con la vita quotidiana.

D’altra parte, la necessità di portare aventi le attività quotidiane e al contempo rispettare il distanziamento sociale ha portato allo sviluppo di nuovi sistemi che traggono vantaggio dagli avanzamenti tecnologici attuali: è diventato molto più comune farsi consegnare la spesa a casa, partecipare a riunioni di lavoro online e anche condividere i momenti di svago con gli amici attraverso uno schermo.

Una delle innovazioni che hanno preso piede durante questi difficili mesi è stata quella del supporto psicologico online. E ci sono ottime ragioni per pensare che questo servizio resterà anche qualora dovesse tutto tornare alla normalità: la terapia online offre infatti molti altri vantaggi oltre a quello di poter parlare con uno psicologo dalla comodità della propria casa. Vediamo quali sono i principali.

Aprirsi a uno Psicologo nel Proprio Ambiente

Mostrarsi vulnerabili e parlare liberamente delle proprie emozioni non è facile. Spesso l’idea di aprirci con uno sconosciuto, seppure qualificato per ascoltarci e farci da guida, rende nervosi o restii a chiedere aiuto. La possibilità di farlo da casa propria, un ambiente familiare che comunica sicurezza, può convincere chi ne ha bisogno, ma esita a decidersi. In più, quando la sessione avviene via videochiamata, per lo psicologo poter dare un’occhiata all’ambiente domestico del paziente offre indubbi vantaggi per conoscerlo più da vicino, rispetto a un ambiente neutrale come uno studio.

Spendere Meno

La psicoterapia di persona è purtroppo nota per i suoi costi, proibitivi per alcuni. L’idea della terapia online è quella di rendere il servizio più popolare non solo per quanto riguarda la comodità, ma anche come prezzi. Gli ideatori della piattaforma di supporto psicologico online Serenis, ad esempio, mirano ad abbassare i costi per rendere questo servizio il più possibile accessibile e diffuso.

Accedere a Sessioni più Regolari

Doversi recare fisicamente nello studio del terapeuta può presentare un problema nei casi in cui il paziente è malato, per esempio, o si trova fuori città per lavoro. Con le sessioni faccia a faccia in questi casi si è costretti a saltare e rimandare, rendendo il servizio più frammentario e meno efficace. Potersi collegare tramite un dispositivo da qualsiasi luogo offre invece una garanzia di continuità e regolarità, condizioni fondamentali per il successo della psicoterapia.

Poter Scegliere tra più Specialisti

Un altro vantaggio della psicoterapia online è quello di offrire una maggiore scelta tra i professionisti e quindi più probabilità di trovare lo psicologo giusto per il problema del singolo individuo. Non essendo infatti vincolati alla propria area geografica, un utente toscano può infatti essere messo in contatto con uno specialista che vive per esempio in Piemonte, se questi è meglio qualificato per il disturbo o la situazione specifica del paziente.

In Conclusione

Lo stato di emergenza causato dalla pandemia ha spinto quasi tutti al limite delle proprie risorse mentali, ma il fatto che il problema sia diffuso non significa che vada ignorato o minimizzato, al contrario, rivolgersi a uno specialista prima che la situazione sia sfuggita di mano è un ottimo sistema per evitare l’insorgere di disturbi gravi come burnout e depressione. Anche la nostra regione si è attivata per garantire l’accessibilità del supporto psicologico, tuttavia la via per lo psicologo di base è ancora lunga. Fortunatamente, una grande risorsa è fornita dai servizi che offrono supporto psicologico online, flessibile, affidabile e accessibile a costi più ridotti rispetto che di persona.