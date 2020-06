Epilatore a luce pulsata: perché lo stanno comprando tutte?

È nella lista dei desideri di ogni donna sia di quella che ama prendersi cura di sé in ogni modo, sia di quella che di solito, per questioni di tempo o di pigrizia, non vuole perdere troppo tempo per badare alla propria bellezza: è l’epilatore a luce pulsata. Questo prodotto appena uscito sul mercato aveva prezzi da capogiro e ce n’erano solo poche tipologie, oggi però la situazione è decisamente cambiata e da quando questo elettrodomestico si è diffuso i prezzi sono diminuiti e il ventaglio di scelta si è arricchito.

Sugli scaffali dei negozi o, ancora meglio, nelle vetrine degli e-commerce online gli epilatori di questo tipo oggi sono tantissimi, anche se ovviamente non sono tutti uguali. Trattandosi tutto sommato di “salute” è quindi opportuno scegliere bene il proprio prodotto, affidandosi a brand rinomati, specializzati nel settore e non badare troppo a spese. Un epilatore Braun, per esempio, è un ottimo acquisto visto che Braun è da decenni ormai che si occupa di elettrodomestici per la cura della persona e specifici per l’epilazione femminile. Ma come funziona questo prodotto e perché tutte le donne lo vogliono?

Funzionamento dell’epilatore a luce pulsata

L’epilatore a luce pulsata è un dispositivo che originariamente avevano solo le estetiste, ma che oggi ritroviamo anche in versione per il fai da te a casa. Sempre più donne (e anche uomini), infatti, ambiscono ad eliminare in modo definitivo i peli superflui e la luce pulsata serve proprio a questo scopo.

La luce, policromatica ad alta intensità, prodotta dalla macchina va ad agire sulla melanina del pelo, tramutandosi in calore e bruciando letteralmente il bulbo pilifero. Dal momento che appunto colpisce la melanina è chiaro che funziona solo sui peli scuri, mentre quelli biondi non vengono colpiti dalla luce.

In ragione sempre di questa caratteristica è opportuno utilizzare il prodotto quando non si è molto abbronzati, evitando zone con escoriazioni o molti nei. La luce, comunque, non danneggia in alcun modo la pelle, ma colpisce solamente i peli che dopo poche sedute non ricresceranno più per anni e anni.

Come scegliere il proprio depilatore?

In commercio, come detto, ci sono moltissimi prodotti oggi, ma non sono tutti uguali. Fermo restando che Braun è una delle migliori marche di certo, ci sono alcune caratteristiche che possono aiutare a scegliere il prodotto giusto. Ecco quali sono.

Una delle caratteristiche che definiscono l’apparecchio è di certo il numero di lunghezza d’onda: più è elevato meglio è, quindi, per esempio, quei prodotti che non generano almeno 590nm non sono di grande qualità. Sempre relativamente all’impulso è importante considerare anche il tempo di rilassamento termico ideale è sui 50 ms circa, se è maggiore non va bene.

In base alla zona sulla quale si intende utilizzare la luce pulsata è consigliato di utilizzare accessori appositi per ottenere risultati migliori. Ci sono prodotti che sono già dotati di vari accessori: a meno non si utilizzi l’epilatore solo sulle gambe, è bene controllare cosa è incluso e cosa invece va acquistato a parte.