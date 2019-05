Come vestirsi bene: 5 consigli per apparire sempre perfetta

Lo shopping è la passione di moltissime donne, ma non tutte siamo in grado di vestirci veramente bene, assecondando la moda e al tempo stesso il nostro fisico. Quando infatti acquistiamo un paio di jeans piuttosto che una maglia o una giacca siamo sempre attente e facciamo una prova in camerino per controllare come effettivamente ci stanno addosso. Dovremmo fare lo stesso anche per quanto riguarda la moda: seguirla senza metterci un minimo di spirito critico è molto pericoloso. Rischiamo di uscire di casa vestite come delle modelle ma apparire alquanto ridicole e prive di personalità. Vestirsi bene non è un’impresa impossibile, ma non è nemmeno facile come sembra.

Oggi vi diamo 5 consigli che vi permetteranno di trovare il look perfetto per ogni occasione, apparendo sempre al top senza sfigurare.

1) Considerare sempre il proprio fisico

La prima cosa che dobbiamo fare quando scegliamo un capo d’abbigliamento è chiederci se effettivamente sia adatto per valorizzare il nostro fisico. Questa è una vera e propria regola. Alle modelle sta bene tutto, ma se abbiamo qualche difetto ci conviene provare il capo insieme ad un’amica fidata e farci dire se effettivamente secondo lei è quello giusto.

2) Scegliere tessuti di qualità

Anche se al giorno d’oggi esistono grandi catene d’abbigliamento che propongono moltissimi capi a prezzi bassissimi, non possiamo permetterci di trascurare il tessuto. Sembra una cosa da poco ma non lo è: i capi di bassa qualità tendono a logorarsi in fretta e cadono anche male. Questo non significa che sia necessario acquistare solo vestiti costosi: ci sono marche come OVS che vantano un’ottima qualità a prezzi accessibili.

3) Abbinare i colori nel modo giusto

Se siete amanti del colore, è importante non esagerare con gli abbinamenti delle tinte perché rischiate di apparire ridicole e sembrare dei pagliacci. Meglio quindi non superare i 3 colori e sceglierli con un po’ di cognizione di causa. Allo stesso tempo però andrebbe evitata assolutamente anche la tinta unita: indossare pantaloni, maglia e giacca dello stesso colore è una cosa che non va mai fatta!

4) Seguire la moda con la testa

Seguire la moda è sicuramente una buona idea per sfoggiare un look che tenga conto delle ultime tendenze. Tuttavia, lasciarsi prendere troppo la mano da questo punto di vista potrebbe essere controproducente. Se ci limitiamo a seguire la moda in modo troppo rigoroso rischiamo di apparire completamente prive di personalità. Meglio quindi aggiungere sempre un tocco di originalità ad ogni outfit: una sorta di firma che ci contraddistingua. Inoltre ricordiamoci sempre che non è detto che se un capo va di moda per forza di cose starà bene addosso a noi.

5) Sbirciare i portali di abbigliamento online

Se abbinare i vari capi vi riesce proprio difficile, potete sempre utilizzare un trucco. Sbirciate i portali di abbigliamento online e guardate gli outfit delle modelle: in questo modo potrete trovare numerosi spunti per abbinare tutti i capi alla perfezione e ottenere l’effetto desiderato. Certo, volendo possiamo anche guardare le passerelle ma spesso non rispecchiano lo stile di noi comuni mortali ed è quindi più difficile.