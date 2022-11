Meteo, arriva l’autunno vero anche sulla provincia di Siena

Previsioni meteo che parlano di autunno che arriva a metà novembre. Oggi avremo una giornata meteorologicamente altalenante a causa dell’aria fredda che da sud-est arriverà sulle nostre zone e che porterà un calo delle temperature e la possibilità di deboli episodi nevosi in Toscana a partire dai 1600/1700 metri di quota durante la serata e la notte di domani più facilmente sull’area del Monte Cimone e del Corno alle Scale.

Nei primi giorni della prossima settima un flusso umido atlantico che transiterà sulla Toscana, porterà maltempo con vento moderato e un po di pioggia in tutta la nostra provincia. Le temperature rientreranno nelle medie del periodo (o resteranno lievemente al di sopra), in città avremo minime tra i 7 e i 9 gradi e le massime tra i 13 e i 15 gradi, mentre nelle zone più basse come Valdarbia, Valdimerse e Valdelsa le minime toccheranno i 4/5 gradi e le massime i 15/17 gradi.

Gabriele Ruffoli