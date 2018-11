Bocciati e abbandonati: perché imprese e famiglie italiane sono in ginocchio

Quando si è bocciati non è mai bello.

Soprattutto se si viene bocciati da una molteplicità di soggetti, professori o Stati che siano.

Sì, perché un singolo può non fare opinione ma diciotto soggetti sì.

E questo è pericoloso. Molto.

Il Governo ha giocato pesante, dopo che i mercati ci avevano già ampiamente bacchettato e le istituzioni avvertito.

In tutta onestà non so a cosa serva. Anche perché non si può fondare un’economia sul debito e considerare politiche populiste (più soldi a tutti) come motore di sviluppo.

Rischiamo pesantissime sanzioni e, soprattutto, un discredito reputazionale difficilmente recuperabile.

Le banche sono state messe in ginocchio e con esse le aziende e famiglie, nell’indifferenza del Dicastero delle Finanze e con l’assenza di quello dell’economia che preferiscono pensare a redditi assistenzialisti e blocco di infrastrutture.

Ma forse questa pesante bocciatura servirà a far capire che la fine arte della politica non può essere gridata ma sussurrata facendo leva sulle corde giuste: come facevano Moro, Berlinguer, Fanfani ed Almirante che, in epoca ben più complessa, mettevano d’accordo Usa ed Urss, passando per la Cina ed il Cile.

Perché le persone ed i valori che esprimono – nonostante i computer, i sondaggi ed i social – fanno sempre, clamorosamente, tutta la differenza del mondo.

E fra averle e non averle vuol dire essere governati oppure lasciati all’abbandono.

Come avviene oggi

Viva le persone e viva il Tricolore.

Luigi Borri