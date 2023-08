La lettera – “Mia madre curata con il cuore, persona e non numero. Grazie al personale delle cure palliative della Asl”

Riceviamo e volentieri pubblichiamo integralmente la lettera che Luca Meniconi e la sua famiglia ci hanno inviato per ringraziare pubblicamente quanti si sono presi cura della madre Ida, recentemente scomparsa.

Con queste poche righe vorremmo rivolgere un sentito ringraziamento al personale medico, in particolare alla dottoressa Loiacono e al dottor Diana, nonché a quello infermieristico nelle persone di Cora, Martina, Caterina, Antonella, e Monica dell’unita Funzionale Cure Palliative zona senese Usl Toscana sud est per la competenza, disponibilità e per l’esempio di umanità che oggi non sempre si riscontra nelle strutture sanitarie. Essere stati ed essere sempre vicini ad un malato inguaribile di cancro come è stata mia mamma Ida è davvero difficile. Con la vostra assistenza medico infermieristica a domicilio, avete creato una relazione speciale di cura della persona che non è quella dell’ospedale e per noi familiari un supporto psicologico e fisico importante senza mai dimenticare che non siamo numeri ma persone. Grazie ancora di cuore per tutto ciò che avete fatto con la nostra famiglia e che fate per tutti i pazienti e vi auguriamo di continuare al meglio la vostra professione con i malati”.

Luca Meniconi e Famiglia