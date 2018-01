Il 2018 sarà l’anno del web marketing. Cosa sta cambiando

Quello appena iniziato sarà un anno in cui il web marketing si consoliderà seguendo la deriva già intrapresa da tempo. Con questo termine si fa riferimento a tutte le attività relative alla promozione in rete; un mondo in grandissima espansione dato che le aziende stesse richiedono sempre più servizi di questo genere.

Ebbene nel 2018 potrebbe esserci un incremento di richieste servizi web marketing del 18%, per una crescita economica di ulteriori 3 miliardi di euro. Cosa potrebbe accadere e quali saranno i trend di riferimento nel 2018? Ne parliamo con Pierfrancesco Palattella di Professione Scrittura, giornalista esperto di Seo Copywriter e strategie di web marketing.

Cosa si va ad indicare con il termine Web Marketing?

“In questa parola sono incluse tutte le attività da svolgersi online tese a dare visibilità ad un sito. Si parla quindi di Sem, termine con il quale si indicano tutte le discipline che si occupano di marketing per i motori di ricerca come la Seo; ancora, content strategy, ovvero strategia di contenuti di testo da proporre nel sito scritti con tecniche Seo per i motori di ricerca; social media marketing, quindi cura dei canali social. In sostanza tutte quelle attività tese a generare traffico e a far crescere il nostro brand.”

Come si è evoluto il concetto di web marketing negli ultimi tempi?

“Diciamo che ci si sta spostando verso una maggiore richiesta di qualità. E si parla qui di un concetto ampio, a 360 gradi, che va dalla struttura del sito alla scrittura dei contenuti. Questo in perfetta linea con quanto indicato da Google, il principale motore di ricerca sul quale tutti cercando di apparire, che va a suggerire proprio nella qualità l’arma per scalare posizioni ed incrementare la propria autority sul web.”

Cosa potrebbe portare questo 2018 come novità di Web Marketing?

“Alcune novità tecnologiche, dato che tutto ciò che ruota intorno al concetto di multimedia cresce alla velocità della luce. Pensiamo ad esempio alle ricerche vocali; ad un uso crescente degli smartphone per navigare su internet, fattore con il quale chi si occupa di web marketing deve necessariamente andare a scontrarsi; ai social come luogo di vendita di beni e servizi; ad una sempre maggiore qualità nel lavoro di content marketing, che ad oggi è la disciplina in grado di produrre maggiore riscontro (sempre se impostata nel modo corretto) a fronte della minore spesa.”

Perché questo settore continua a crescere in modo così evidente?

“Perché ormai è inevitabile spostare il centro di tutto sul web. In passato solo alcuni comparti erano rappresentati in rete; viceversa oggi chiunque ha un proprio sito internet. Una proliferazione che ha reso necessaria una cernita a monte con annesse strategie di marketing per cercare di emergere dalla massa.”