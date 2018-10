Mps. Fiba Cisl: “Si guardi alla sostenibilità occupazionale”

“Per la vicenda Monte dei Paschi di Siena abbiamo chiesto al ministro Saccomanni di guardare non solo alla sostenibilità finanziaria dell’Istituto, ma anche a quella occupazionale. Al ministero abbiamo chiesto di intervenire affinché ognuno si assuma la sua responsabilita’”. Lo dichiara Giulio Romani, segretario generale della Fiba Cisl, a Labitalia, uscendo dall’incontro che i sindacati hanno avuto con il ministro dell’Economia, Fabrizio Saccomanni, proprio sull’Istituto senese.

Fiba Cisl, prosegue Romani, ha fatto presente al ministro che “Mps è un’azienda centrale per il Paese, per il territorio e per le 28.000 famiglie dei suoi lavoratori”. Lavoratori che, ha sottolineato Romani al ministro, “hanno contribuito al risanamento di un’impresa gestita male da dirigenti e politici”.

“Siamo preoccupati – continua il leader della Fiba Cisl – che questi sacrifici possano essere vanificati sull’altare di interessi locali dal ritardo dell’aumento del capitale sociale. Il rinvio della ricapitalizzazione -conclude Romani – può costare 120 milioni di euro. E tutto questo mentre – conclude – abbiamo fatto i risparmi solo sulla pelle dei lavoratori”.