Silvia Schiavo, I cieli visti dal tempio

I greci, per nominare la vita, disponevano di due parole: “zoé” e “bíos”. La prima indica il vivere (delle piante, degli animali, degli uomini) dal punto di vista del ciclo, del ritorno delle forme, del succedersi e alternarsi delle generazioni. La seconda, bíos (da cui deriva il termine biografia), rimanda, invece, alla vita individuale, alla vita del singolo, alla vita che ha un inizio e una fine. E se la natura è eterna, ogni aspetto che assume appare transitorio: la primavera ogni anno ritorna con i suoi fiori, la giovinezza dell’uomo, però, una volta trascorsa, non conosce una nuova fioritura.

Forse è anche per questa ragione che la vita in campagna, nonostante la fatica legata ai lavori dei campi, possiede sempre qualcosa di rassicurante e di confortante. Giorno dopo giorno, mese dopo mese, insinua nell’animo la convinzione che esiste, e sempre esisterà, qualcosa di più grande, che trascende le effimere esistenze dei singoli. In città, almeno a partire dalla città di metà Ottocento, questo pensiero è stato reso impossibile dalle continue trasformazioni che mutano incessantemente il volto delle vetrine, degli edifici, dei quartieri, rendendo manifesta la vittoria del divenire sul permanere. In campagna, invece, è diverso, specie nei piccoli borghi della nostra Toscana, specie nei piccoli comuni che disegnano la geografia fisica e umana delle splendide terre di Siena. L’avanzare del nuovo non cancella il vecchio e anche il semplice affacciarsi ad una finestra schiude orizzonti consueti e antichi.

Tuttavia, il confine tra ciò che sa restare e ciò che continuamente si trasforma negli ultimi decenni si è fatto sempre più labile, complice la mondializzazione, complice la diffusione della tecnologia digitale. Così accade che sia il mondo a venirti a cercare, a entrare nella tua casa col suo seguito di tragedie, di violenze, di miserie, dimostrando che ogni equilibrio raggiunto, anche quello che poggia su un presente d’amore e un solido progetto per il futuro, è sempre parziale. Dinanzi, però, a questa irruzione del “radicalmente nuovo” nella dolce consuetudine, occorre rinvenire un punto di resistenza, e questo punto di resistenza non può che essere, come ci insegna il capolavoro di Manzoni, la consapevolezza che l’esistenza dell’individuo non deve porsi come obiettivo quello di “stare bene”, ma di “fare il bene”. All’interno di questo quadro, concettuale e sentimentale, va ricercata, a mio avviso, anche la genesi del riuscitissimo romanzo di Silvia Schiavo, “I cieli visti dal tempio”, di cui riporto la prima parte del Prologo (Chiusdino- febbraio 2005), che suggerisce le coordinate temporali e spaziali della vicenda narrata, che vede come protagonista la giovane Anna.

“Il trasferimento fu lungo e faticosa: la cernita delle cose da tenere, gli scatoloni, i mobili da riadattare, quelli fatti prelevare dal mercatino dell’usato. Dovette molto contare su se stessa: suo padre oramai non era più tipo da trasloco, era stanco e abbattuto dall’età e dagli eventi della vita. Nonostante la fatica provata fino alla sera priva, non riuscì granché a dormire. L’eccitazione per quel nuovo inizio era incontenibile: sarebbe andata a vivere vicino al suo compagno con la prospettiva di crearsi un futuro insieme. Misurava a passi silenziosi il nuovo alloggio: abbastanza spazioso per accogliere lei e il babbo, abbastanza piccolo per quando l’appartamento nel podere sarebbe stato ultimato e sarebbe andata a convivere, tenendosi il suo vecchio a un tiro di schioppo. Il cucinotto, il salotto col camino, le due camere e il bagno, il piccolo terrazzo che si affacciava sulla piazza del paese, ma il particolare che l’aveva colpita di più consisteva in quelle tre ampie finestre ad arco: chi aveva avuto la fortuna di godersi il panorama da lì prima di loro si era divertito a dipingerle, decorandole con dei motivi rampicanti. Un buon modo per evitare di togliere aria alla stanza con delle tende. La cosa le era talmente piaciuta che aveva deciso di ripassare il motivo dove il colore si era un po’ scorticato, risparmiandosi di cercare delle tende abbastanza grandi e adatte. Dopotutto non aveva nemmeno da nascondersi da fastidiosi vicini: la strada girava vari metri al disotto di quel secondo piano e di fronte solo il cielo e la vallata”.

a cura di Francesco Ricci

foto di Giovanni Carrieri