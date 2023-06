Poggibonsi, oltre 22 milioni di investimenti su Cassia, variante di Staggia e ponte di Bellavista: al via il bando di gara per affidare i lavori

Oltre 22 milioni di euro di investimenti complessivi nell’area del comune di Poggibonsi, sulla Strada regionale 2 Cassia. E’ quanto stanziato dalla Provincia di Siena, insieme a Regione Toscana e Comune di Poggibonsi, per interventi in corso e in parte già realizzati, primi fra tutti il ponte di Bellavista e la variante di Staggia.

In particolare, per quanto riguarda il ponte di Bellavista, dopo il trasferimento da parte della Regione Toscana di 10 milioni di euro alla Provincia e l’avvenuta verifica esterna del progetto da parte di società specializzata, è stato approvato il progetto definitivo e nel giro di qualche settimana saranno avviate le procedure per il bando di gara per il conseguente affidamento dei lavori. La Conferenza di Servizi era stata infatti indetta con avviso del 07 settembre 2022, con il fine dell’ottenimento di tutti i pareri e nulla osta necessari all’approvazione del progetto definitivo da porre a base di appalto integrato per la ricostruzione del ponte. Nei tempi stabiliti delle norme, si è proceduto alla produzione delle integrazioni richieste dai soggetti e delle autorità coinvolte e quindi alla conclusione della conferenza, avvenuta nel febbraio 2023. Come previsto dalla legge, dopo la chiusura della conferenza dei servizi si è resa necessaria la verifica esterna del progetto da parte di società specializzata. Il procedimento ha seguito un iter complesso e attento che ha consentito l’assegnazione nel mese di aprile delle somme necessarie alla completa esecuzione dell’opera.

“La Provincia sta facendo importanti investimenti in quest’area – sottolinea il Presidente David Bussagli – attraverso due direttrici: la prima, quella della progettazione delle opere e degli interventi attraverso un’attenta attività di pianificazione; l’altra, quella del reperimento, grazie alla sinergia con gli altri enti territoriali, di ingenti risorse in un quadro sempre più complesso. Tutti interventi che hanno richiesto uno sforzo significativo da parte della struttura che sta mettendo il massimo impegno per dare risposte ai cittadini e alle imprese nei tempi più brevi possibili ma che comunque non possono derogare in nessun modo rispetto a quanto prevedono le normative. Il quadro legislativo è in continua evoluzione e comprendiamo benissimo l’attesa per la ricostruzione del ponte e il ripristino di una viabilità a servizio di cittadini e imprese ma la Provincia ha saputo compiere nei tempi previsti, grazie ai nostri tecnici e uffici, tutti gli step necessari per procedere speditamente con i lavori e con il reperimento delle risorse”.

Altro intervento atteso e in corso quello della variante di Staggia per un importo complessivo dei lavori di 10 milioni di euro. Già consegnati i lavori per il secondo lotto della variante, mentre martedì alle 12,30 è prevista l’inaugurazione per il primo lotto. Il tracciato dell’infrastruttura è costituito da una strada di tipo “C”. Due corsie da 3 metri e mezzo ciascuna e banchine da 1,25 metri, per una larghezza complessiva pari a 9 metri e mezzo.

Due altri interventi sono previsti sempre nella stessa area: il primo, in corso di progettazione, riguarda i lavori sul ponte in località Campostaggia per un importo complessivo di circa 500 mila euro, finalizzato al consolidamento strutturale e al miglioramento delle condizioni di sicurezza; l’altro su un ponte minore, fra Staggia e Bellavista, per un intervento attualmente in corso di oltre 200 mila euro è teso a ripristinare le condizioni di sicurezza sulle strutture e sui dispositivi di ritenuta.