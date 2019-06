Aprire un negozio di parrucchiere: quali sono gli aspetti da considerare?

Molti parrucchieri, dopo aver conseguito il diploma e l’attestato di specializzazione ed aver fatto un po’ di gavetta, decidono di avviare una propria attività. Tuttavia, cominciare da zero non è semplice, in quanto è necessario tenere conto di alcuni aspetti fondamentali ed avere a disposizione una piccola somma da investire.

Oggigiorno, bisogna dire che la richiesta non manca, in quanto sia gli uomini che le donne sentono il desiderio di curare al meglio la propria immagine, a partire dai capelli, che sono un elemento importante, che influisce non poco sull’aspetto generale delle persone.

Per evitare di commettere errori e sbaragliare la concorrenza, la cosa migliore è pianificare tutto in maniera accurata e non tralasciare nulla. Di fatto, per aprire un negozio di parrucchiere è necessario non solo avere delle competenze manuali, ma anche delle vere e proprie abilità manageriali e commerciali, al fine di attrarre e fidelizzare la clientela.

Effettuare i passi amministrativi necessari e scegliere l’attrezzatura giusta

Prima di iniziare le pratiche burocratiche necessarie per aprire un salone è indispensabile aver ben chiaro in mente il tipo di servizio che si intende offrire. Infatti, è possibile puntare alla creazione di un piccolo negozio, in modo da mantenere le spese basse. Tuttavia, così facendo, le entrate saranno ridotte. Se si opta, invece, per un grande salone, è necessario investire sul personale e su di un locale ampio, con la speranza di guadagnare di più.

Dal punto di vista tecnico, per dare il via ad un salone è indispensabile munirsi di una licenza commerciale ed aprire una partita IVA, informando le autorità competenti riguardo l’inizio dell’attività. Inoltre, è necessario rispettare le normativa vigenti. Sicuramente, per la scelta del negozio è meglio puntare ad un luogo frequentato, in modo che venga visto da molte persone ogni giorno.

Importante, poi, è provvedere all’acquisto di strumenti e prodotti di qualità, in modo da accontentare il più possibile i clienti. Negozi di forniture parrucchieri ce ne sono tanti, ma pochi sono veramente affidabili. Di solito, i migliori sono quelli che propongono attrezzature delle marche più prestigiose e tutte le ultime novità, così da rimanere sempre al passo con i tempi.

Per evitare di effettuare spostamenti inutili e dispendiosi e per poter di usufruire di sconti e promozioni vantaggiose, è meglio puntare agli online shops. Ovviamente, non tutti i siti che vendono prodotti di questo tipo sono validi, pertanto è necessario, anche in questo caso, fare attenzione.

Curare i clienti e dedicare tempo alla promozione

Una volta aperto un negozio per parrucchieri è necessario dedicarsi alla promozione, in modo da attrarre più clienti possibile. Per avere delle buone chance di successo è fondamentale curare l’estetica della facciata del salone, nonché l’interno, che deve risultare accogliente e confortevole.

Parte del capitale a disposizione deve essere riservato, invece, alla creazione di un sito web ed alla realizzazione e distribuzione di volantini informativi. Per invogliare la clientela è importante proporre, almeno all’inizio, sconti e promozioni. Tuttavia, bisogna ricordarsi di curare sempre al meglio i rapporti con i clienti e non darli mai per scontati.