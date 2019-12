Turista fuori stagione: un regalo per stare in spiaggia a Natale

All’inizio ho pensato che questa notizia di riaprire uno stabilimento balneare a dicembre e gennaio – con sdraio e lettini dotati di opportuna coperta di lana in spiaggia – fosse il solito “annuncio” per andare sui giornali e far parlare di sé fuori stagione, se non altro per accendere l’interesse verso l’estate con qualche mese di anticipo. Tanto più che la notizia veniva dagli stabilimenti 86-87 di Riccione, denominati Spiaggia del Sole, e nessuno è bravo come loro ad inventarsi cose nuove per farsi pubblicità e dimostrare che ogni anno la Riviera sa proporsi in maniera differente ed attraente.

Lo stabilimento sarà aperto questo fine settimana e poi tutti i giorni dal 26 dicembre al 6 gennaio, con un centinaio di posti a disposizione, ma – come ha spiegato uno dei gestori – “senza ombrelloni, per non privarsi del pallido tepore dei raggi di sole, già che le giornate ora sono veramente corte”.

Ho cominciato a prendere la cosa sul serio domenica scorsa, quando la Maratona di Pisa, che di solito si corre a zero gradi, è stata letteralmente sconvolta da una temperatura quasi estiva di 18 gradi, che ha messo in difficoltà non pochi atleti. E visto che in questi giorni le previsioni del tempo parlano di condizioni stabili e 10 gradi a Riccione, comincio a pensare che – ancora una volta – i romagnoli siano stati i più svelti ad interpretare le opportunità offerte dal cambiamento climatico e dal riscaldamento del pianeta.

Il mitico mare di inverno può quindi diventare realtà anche in Italia, dove da tanti anni gli operatori turistici della costa provano ad allungare la stagione di qualche settimana, ma puntualmente vedono crollare le presenze dopo la metà di settembre, quando la riapertura delle scuole spazza via anche gli ultimi clienti. E dunque mi sono divertito a navigare fra gli innumerevoli siti dedicati alle previsioni del tempo, per scoprire che proprio questo Natale sono previsti 14 gradi a Gallipoli (Puglia), 13 gradi ad Anzio (Lazio), 14 gradi a Villasimius (Sardegna), 13 gradi a Follonica (Toscana), 15 gradi a Trapani (Sicilia).

Poiché la temperatura dovrebbe rimanere costante fino all’anno nuovo, ecco che sdraio e lettini potrebbero essere messi sulla sabbia davvero in tutta Italia. Per cui vi suggerisco il regalo di Natale più originale, inatteso e di tendenza da fare: abbigliamento da spiaggia, ma invernale.

Roberto Guiggiani