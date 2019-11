Terremoto in Albania, pronti a partire i vigili del fuoco da Siena

Terremoto in Albania, 18 i morti accertati finora, 600 i feriti. Una scossa di magnitudo 6,5 ha colpito nella notte la costa settentrionale, vicino Durazzo. Con il passare delle ore continua a salire il bilancio delle vittime: secondo gli ultimi dati ufficiali, diffusi dal ministero della Difesa albanese, oltre dieci persone sono morte a Durazzo, 5 nel villaggio di Thumana ad una ventina di chilometri da Tirana e una a Kurbin 50 chilometri a nord della capitale. Il sisma è stato avvertito fino in Puglia e Basilicata. A Durazzo, la città più colpita e dove due hotel sono crollati, nel primo pomeriggio si è registrata una nuova scossa di 5 punti di magnitudo.

A seguito della scossa di terremoto che si è registrata questa notte in Albania, 40 unità del Team USAR Medium (Urban Search and Rescue) della Toscana, partiranno nelle prossime ore con un velivolo C130J dell’Aeronautica Militare, per contribuire ai soccorsi nelle zone colpite dal sisma.

Sempre in merito al sisma che ha colpito l’Albania, anche 3 unità della Comunicazione in Emergenza della Toscana si stanno dirigendo verso Durazzo.

A Siena, una sola unità è abilitata al team USAR Medium (devono avere vaccinazioni e passaporto sempre pronto), mentre come Usar Light, che prevede il lavoro in Italia, tutti i vigili del fuoco sono abilitati. Nei prossimi giorni potrebbe arrivare la chiamata anche per i nostri vigili del fuoco.