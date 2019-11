Siena è quel posto nel Texas dove si vive bene

Se diciamo Siena a tutti viene subito in mente la nostra splendida città, il Palio, le Contrade e tutte le bellezze che la circondano ma non tutti sanno che con lo stesso nome esiste anche una grande comunità situata a Round Rock, una città degli Stati Uniti d’America, nella contea di Williamson, nello Stato del Texas. Uno dei quartieri più in crescita dell’area metropolitana di Austin. Siena si trova a circa 250 metri s.l.m in un’ampia zona verde vicino ad un piccolo fiume e conta oltre 40 mila abitanti. Dai suoi cittadini viene chiamata da sempre “Siena nella roccia rotonda”.



È nata ufficialmente tra il 2012 e il 2014 (ed è ancora in fase di crescita), dal Signor John Lloyd che l’ha sviluppata in maniera molto bella ed elegante. Anche se creata da poco tempo già negli anni Sessanta questo luogo veniva chiamato da chi vi abitava ” the little Siena” (la piccola Siena).

Lloyd essendo un amante della Toscana e avendo una grande ammirazione per la nostra città, ha dato alle vie del quartiere nomi come: via San Gimignano, via Montalcino, via Arbia, via Monteriggioni, via Palio ecc… Ma ha aggiunto anche via Arezzo, via Massa, via Sardegna, via Mozart e altri nomi non proprio inerenti alla nostra città.



Benché abbia avuto modo di parlare con due giornalisti locali, non sono riuscito a risalire al reale motivo di questo nome a parte questa grande passione del suo sviluppatore. E’ tuttavia emerso che nell’immediato dopo guerra una famiglia molto importante del posto ospitò e dette lavoro come “tata” e domestica ad una signora nata e vissuta a Siena fino all’età di 40 anni. Questa donna si chiamava Caterina e una volta trasferitasi a Austin visse in questo luogo per quasi 20 anni. Purtroppo all’età di 60 anni morì a causa di un brutto incidente tra due auto: una di esse perse il controllo e prese in pieno la signora Caterina, uccidendola. Chissà, forse i bambini che la signora aveva cresciuto una volta divenuti adulti vollero in qualche modo ricordarla e forse influenzarono la popolazione del luogo a dare questo nome al quartiere fin quando poi il Signor Lloyd decise di regolamentare quel nomignolo in qualcosa di concreto.



A Siena oggi si possono trovare bellissime case, delle scuole, 2 grandi parchi, una piscina olimpionica, una pista di go kart, un campo da calcio e uno da pallavolo, due campi da basket, due piste ciclabili, un campo da baseball e softball, nonché un campo da golf, una discoteca, un bowling, un cinema, un grande stagno per le anatre, un parco acquatico e anche una stazione meteorologica.

Proprio in questo ultimo anno stanno costruendo anche un enorme resort e un centro conferenze che conterà oltre 1000 camere e che sarà un grande aiuto economico per la comunità locale.



Siena si trova vicino a diverse autostrade, tra cui la Interstate Highway 35 e la US Toll Road 130. I residenti godono di un facile accesso al vicino Dell Diamond, nonché al tentacolare Old Settlers Park. Insomma, anche se totalmente diverse le due Siena hanno in comune l’amore per la stessa città e soprattutto la caratteristica dell’alta qualità della vita. In Texas mancano la storia e la cultura e la bellezza del patrimonio ma il concetto dell’alta qualità della vita è ben chiaro. Sarò forse per questo che la Siena americana è stata chiamata così?

Un sentito ringraziamento al Signor Kyle Pfaffe

Gabriele Ruffoli