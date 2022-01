Sabato sciopera la Polizia municipale: “Stufi di essere trattati come impiegati”

Il sindacato Diccap Sulpl proclama per la giornata di sabato 15 gennaio uno sciopero nazionale della Polizia locale. Allo sciopero aderiranno anche agenti della Polizia municipale senese. Si tratterà di un giorno di astensione dal lavoro, con vari presidi che saranno organizzati nel Belpaese: gli agenti senesi si riuniranno insieme ad altri colleghi toscani davanti alla Prefettura di Firenze e davanti alla sede della Regione Toscana.

“La legge quadro che riguarda la Polizia locale è vetusta e non più attuale – commenta Andrea Giovannoni, segretario generale della Diccap Sulpl di Siena. – Da decenni ormai chiediamo delle modifiche sostanziali. Noi svolgiamo lo stesso lavoro che fanno la Polizia di Stato e i carabinieri, ed inoltre ci occupiamo anche di tutte le sanzioni relative ai regolamenti comunali. Da sempre effettuiamo servizi di ordine pubblico, ma ciò non ci viene riconosciuto né retribuito, e si tratta di un adeguamento che il ministero dovrebbe corrisponderci. Diciamo basta alla figura e all’immagine del vigile impiegato, è l’ora di finirla e di riconoscere la qualità del nostro lavoro”.

In una nota firmata dal segretario regionale della Diccap Sulpl Ivan Galante i vigili dicono di essere “stanchi, avviliti e arrabbiati di essere trattati come carne da macello quando fa comodo e come ‘semplici impiegati’ in altre sedi. Sono anni che il Governo, le Regioni e gli enti locali si riempiono la bocca con l’operato della Polizia locale e poi puntualmente se ne dimenticano quando si parla di riformare una legge vecchia e fuori dal tempo com’è ormai la legge quadro sulla Polizia locale”.