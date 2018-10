Robur: sospesa anche la Coppa Italia: Il Pisa: “Fermiamo la serie C”

Tutte sospese le partite del Siena

Alla luce dell’incertezza legata al futuro della serie B e delle sei squadre che sperano nel ripescaggio, la Lega Pro ha annunciato di aver rinviato anche le gare di Coppa Italia di serie C che coinvolgono Catania, Novara, Pro Vercelli, Siena, Ternana ed Entella. Le sei squadre – le cui gare di campionato sono state rinviate a data da destinarsi gia’ ieri – sarebbero dovute scendere in campo fra il 30 e 31 ottobre per disputare le seguenti partite del secondo turno: Catania-Catanzaro, Monza-Novara, Pontedera-Siena, Pro Vercelli-Alessandria, Entella-Carrarese e Viterbese-Ternana. La stessa Lega Pro aveva già comunciato che “preso atto delle ordinanze emesse in data 23.10.2018 dal Tar Lazio Sezione Prima ter, in accoglimento delle istanze di misure cautelari avanzate nei ricorsi promossi dalle società Pro Vercelli, Ternana, Novara e Siena nonché della convocazione del Consiglio Federale per il giorno 30 ottobre 2018 nell’ambito del quale, tra gli altri punti posti all’ordine del giorno, verranno trattate le tematiche oggetto delle predette ordinanze, la Lega Pro dispone di sospendere, fino a data da determinarsi, le gare delle società CAtania, Nocavara, Pro Vercelli, Robur Siena, Ternasna, Virtus Entella e Viterbese Castrense.

Nel frattempo con una lunga lettera pubblicata sul sito ufficiale del club il presidente del Pisa Giuseppe Corrado, chiede alla Lega di serie C di sospendere il campionato “fino alla definizione delle posizioni di Novara, Virtus Entella, Pro Vercelli e Siena” e se cio’ non dovesse avvenire la societa’ toscana “tutelera’ i propri diritti nelle opportune sedi e valutera’ di non scendere piu’ in campo nelle partite programmate prima della determinazione finale dell’organico del campionato”. Finora, sottolinea Corrado nella lettera, “tre soli club (Carrarese, Juventus Under 23, Gozzano)” hanno “disputato tutte le otto partite in programma” e “11 club (Piacenza, Arezzo, Pisa, Lucchese, Olbia, Alessandria, Pontedera, Cuneo, Pro Patria, Pistoiese, Albissola) ne hanno disputate sette” e via via tutte le altre fino all’Entella che ha giocato un solo match nelle prime otto giornate del girone A. “A distanza di ormai due mesi dalla data di originaria programmazione dell’inizio del campionato – scrive Corrado – dunque, l’impressione e’ che ancora la stagione non sia davvero iniziata, in quanto non e’ dato conoscere quante e quali societa’ compongono l’organico del campionato, non e’ dato conoscere quando tutti i club inizieranno a disputare regolarmente le rispettive gare, non e’ dato conoscere quando saranno recuperate le numerosissime partite non disputate e rinviate e non e’ dato conoscere se le gare ad oggi disputate da Siena, Novara, Pro Vercelli, Entella saranno valide ai fini della classifica”. Tutto cio’ conclude il presidente nerazzurro “ha gia’ determinato conseguenze irreparabili per la credibilita’ del campionato di Serie C e dell’intero sistema calcio”.