Matteo Salvini: “Siena è all’avanguardia nella lotta al Covid nel mondo”

“E’ emozionante che Siena sia all’avanguardia nella lotta al Covid nel mondo. Siena è il Palio, è il vino, è la bellezza, la storia, ma Siena sono anche questi ragazzi e questi ricercatori per cui da italiano faccio il tifo e che potrebbero essere i primi al mondo a darci la soluzione per sconfiggere la bestia del Coronavirus. Spesso mi capita di visitare aziende che hanno dei problemi, in questo caso sono contento di visitare un’eccellenza senese e italiana”. Così si è espresso questo pomeriggio il leader della Lega, Matteo Salvini, dopo avere visitato Tls a Siena insieme a Susanna Ceccardi, candidata del centrodestra per la presidenza della Regione Toscana. Sul posto era presente anche il sindaco di Siena, Luigi De Mossi.

La visita di Salvini e Ceccardi a Tls è durata circa un’ora, i due sono stati accompagnati dal direttore di Toscana Life Sciences Andrea Paolini.

Nella sua precedente visita senese Ceccardi non aveva utilizzato tante parole per descrivere la realtà Tls. “Sì, ma la conoscevo – ha detto oggi -. Questa è una bellissima realtà, con tante aziende giovani e con lavoratori che portano lustro a Siena, alla Toscana e all’Italia intera. Qui abbiamo la ricerca più avanzata anche per trovare una cura al Covid”.