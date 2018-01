MAISON&OBJET sceglie Camilla Bellini per rappresentare l’italia

La giovane designer&blogger vola a Parigi come unica Italiana nella Discovery Jury

Per l’edizione 2018 MAISON&OBJET, fiera di riferimento internazionale per i professionisti del design dell’Interior e dell’architettura, ha scelto Camilla Bellini come membro Italiano della Discovery Jury grazie al suo ruolo di influencer nel panorama del design.

La giovane senese, che si è fatta conoscere e apprezzare dalle righe del suo omonimo blog (www.camillabellini.com), è stata individuata per selezionare e premiare il vincitore fra i 674 nuovi espositori della fiera parigina: un riconoscimento che arriva a poco meno di due anni dalla fondazione del blog che da subito ha raccolto un seguito e un’attenzione importanti.

Dopo una rigida selezione, gli organizzatori d’oltralpe hanno individuato l’Influencer Italiana e altri cinque colleghi europei (tra Francia, Paesi Scandinavi e Inghilterra) per far parte della prestigiosa Discovery Jury; dopo la conferma arrivata da Parigi, Camilla ha commentato «Sarà per me un vero onore rappresentare l’Italia come membro della giuria, ma sarò a Parigi anche come visitatrice attenta: Maison&Objet è un’occasione irripetibile per conoscere le nuove tendenze e i progetti più importanti delle aziende e dei giovani talenti».

La presenza di Camila, designer dai gusti contemporanei e decisi, si colloca all’interno del mood scelto per la prossima edizione di M&O, in scena dal 19 al 23 gennaio 2018, che avrà un retrogusto tutto Made in Italy e accenderà i riflettori anche sui giovani talenti della sezione Rising Talent Awards: 6 enfants terribles presentati al mondo da 6 importanti mentori italiani del calibro di Piero Lissoni e Rossana Orlandi.

M&O

Dal 1995, MAISON&OBJET è l’appuntamento internazionale dei professionisti dell’art de vivre, dell’arredamento e del design che riunisce quasi 3.000 espositori e oltre 85.000 visitatori unici, di cui il 50% internazionali.

CAMILLA BELLINI

Camilla Bellini è nata a Siena, nel cuore della Toscana, nel 1986. Dopo aver conseguito la maturità artistica presso l’Istituto d’arte Duccio di Buoninsegna di Siena, si laurea in Industrial Design a Firenze sperimentando tecniche e pratiche di product design.

La sua passione per il design trova nel web una duplice opportunità: la scoperta di nuovi scenari dell’home decor e la possibilità di entrare in contatto con realtà imprenditoriali del settore.

Partendo dai suoi profili social personali, in poco tempo, riesce a raccogliere un vasto pubblico che condivide spunti e commenta post chiedendo consigli, informazioni e pareri professionali.

Nel 2016 nasce così il blog “The Diary of a Designer” con l’intento di avvicinare il design di qualità alle persone: un luogo dove raccontare, attraverso immagini curate e oggetti ben selezionati, un mondo che per troppo tempo si è rivolto solo a se stesso.

È così che il blog acquisisce contatti e notorietà e da semplice spazio digitale, dove esprimere il suo gusto personale, diventa un patchwork ricco di scoperte e un’evoluzione professionale a tutto tondo che oggi parla a più di 72mila follower.