Le storie di Siena News – Hans Raschad, l’imprenditore che fa anche l’attore e il modello

Di professione Hans Raschad fa l’imprenditore, ed è il proprietario del ristorante Il biondo e del bar Fontegaia. Ma in realtà ormai conosce assai bene anche il mondo dello spettacolo. Raschad, molto conosciuto e apprezzato in città, è apparso infatti nella fiction Rai (trasmessa in onda su RaiDue) “La porta rossa”, con la regia di Carmine Elia, che ha avuto come attori protagonisti Gabriella Pession e Lino Guanciale. Raschad è apparso nel terzo episodio della serie nei panni del dottor Galletti della scientifica, ascoltato durante l’audizione in tribunale e chiamato a testimoniare sulla ricostruzione di una scena del crimine.

Una esperienza emozionante e divertente per lui, non l’unica nel mondo dello spettacolo. Hans Raschad è stato infatti appena scelto come modello dall’azienda Don the Fuller per sfilare come modello a Pitti Uomo e Pitti Immagine, la notissima rassegna di moda fiorentina. Raschad, il cui sorriso è noto a tantissimi senesi, ha accettato con soddisfazione anche questa offerta. E commenta: “Non faccio né l’attore né il modello per mestiere, comunque mi diverto molto quando ho queste opportunità – dichiara Raschad –. Quando fai queste cose non per professione probabilmente ti comporti anche in maniera sciolta e rilassata. La fiction e la moda sono mondi durissimi, chi vi fa parte studia e lavora moltissimo, per arrivare a risultati importanti servono un grande impegno e una ferrea volontà e preparazione. Io, come detto, mi diverto quando ho queste occasioni nelle quali ricevo ottime sensazioni da questi mondi. In futuro potrei tornare a recitare in un’altra fiction con la regia di Carmine Elia, mi è stata paventata una opportunità, vedremo se si concretizzerà”.