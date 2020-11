L’assessore Buzzichelli: “Con questo piano dei rifiuti aumenteremo la percentuale di differenziata”

L’amministrazione comunale continua a portare avanti il suo piano sulla raccolta dei rifiuti. D’altronde l’area senese ha ancora una percentuale di differenziata troppo bassa rispetto a molte altre realtà. Bene sta facendo il Comune ad insistere su questo tasto, per raggiungere obiettivi che in altre città sono già stati centrati.

A Siena prosegue quindi l’installazione ed il posizionamento dei nuovi cassonetti intelligenti, in sostituzione di quelli “classici”, e ai senesi sta arrivando la tessera per utilizzarli. Non tutti i cittadini al momento sembrano tuttavia aver capito la novità, come dimostrato dalle fotografie di sacchi lasciati accanto a bidoni della spazzatura, scene che abbiamo visto in vari angoli della città. Ci vuole forse un po’ di tempo per abituarsi, ma è questa la strada da seguire e da prendere per il futuro.

L’assessore comunale all’ambiente e al decoro urbano va avanti convintamente nella sua azione. Parla con i cittadini e spiega loro le novità e perché sia giusto modificare i vecchi comportamenti. E una volta alla settimana pianifica anche un giro tra i cassonetti del territorio per verificare la situazione. Così afferma Buzzichelli: “Abbiamo pensato insieme all’ufficio ambiente di dedicare almeno un giorno alla settimana a visitare le visite ecologiche dove abbiamo riscontrato i maggiori problemi, specie dove è scattato il nuovo piano. All’inizio in alcuni cittadini si riscontra un po’ di diffidenza, ma io sono fiduciosa anche se so che il cambiamento è sempre difficile da accettare. Se penso all’esempio di Taverne, all’inizio ci sono state un po’ di difficoltà ma adesso i cittadini sono veramente bravissimi nella differenziazione della spazzatura. I cittadini virtuosi sono comunque molti di più rispetto a chi non rispetta le regole”.

L’obiettivo è quello di aumentare la percentuale di raccolta differenziata: “Il traguardo – dichiara l’assessore Buzzichelli – è portare Siena su percentuali e su valori di raccolta differenziata che siano degni di questa città, che è virtuosa sotto moltissimi aspetti. Abbiamo input anche dalla Regione perché il territorio della Toscana del sud ha ancora percentuali troppo basse di differenziata”.

I video monitorati, filmati da telecamere installate nei pressi di alcuni cassonetti, mostrano senesi che abbandonano sacchi ai lati dei bidoni e addirittura alcuni cittadini che lanciano sacchi dalle macchine, senza neppure scendere dalla propria auto. E’ ovvio che questi cittadini debbano essere multati.

Gennaro Groppa