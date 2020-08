La voce del territorio – L’assessore Volpi: “Ecco come ripartirà la scuola a Torrita”

Settembre è ormai alle porte, e anche a Torrita di Siena si parla di scuola e di come gli istituti potranno ripartire da settembre con le lezioni in presenza in totale sicurezza sanitaria.

“In realtà – afferma l’assessora all’istruzione del Comune di Torrita di Siena, Natascia Volpi – già da maggio l’amministrazione è attiva sul tema della ripartenza delle scuole e in stretta collaborazione con la dirigenza scolastica abbiamo elaborato soluzioni per la ripartenza a settembre della regolare attività didattica secondo le normative e le linee guida emanate dal governo e dalla Regione Toscana riguardanti l’emergenza Covid-19”.

“Al vaglio dell’amministrazione comunale – ha dichiarato Volpi – sono passate diverse ipotesi, anche la dislocazione di parte degli studenti in altri locali al fine di garantire il distanziamento imposto dalle norme Covid e l’impiego di risorse da parte dell’amministrazione per far fronte all’ipotesi di turnazione scolastica delle scuole elementari e medie. Ipotesi che ad oggi risulta, fortunatamente, scongiurata”.

Ancora l’assessora: “Per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria l’ipotesi di utilizzo di altri locali per la didattica è stata superata dal Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative del ministero. Tenendo infatti conto di quanto indicato, è stato elaborato al computer il posizionamento dei banchi all’interno di tutte aule scolastiche fornendo così alla direzione didattica un utile strumento per l’organizzazione dell’attività didattica e la dislocazione delle classi all’interno degli attuali plessi. Secondo quanto emerge le aule dei plessi sono sufficientemente capienti per garantire il regolare svolgimento dell’attività didattica e con piccoli lavoretti sul plesso di via Mazzini è stato possibile recuperare un’aula più grande da destinare alle classi più numerose ed adeguare il plesso alla presenza di due nuovi bambini con handicap che arriveranno il prossimo settembre alla scuola primaria. Per le scuole secondarie non essendo ancora terminati i lavori sul plesso di via Marche si prevede il permanere in via Roma, permanenza che non si protrarrà oltre dicembre. I giorni di ritardo nei lavori di via Marche sono infatti corrispondenti a quelli dovuti al fermo dell’emergenza Covid-19”.

“Anche per via Roma – ha concluso il suo intervento l’assessora comunale Natascia Volpi – sono state elaborate le piante delle aule con il posizionamento dei banchi secondo le norme Covid. Inoltre, per le scuole medie, se necessario e grazie alla disponibilità immediata del nostro parroco don Andrea che ringraziamo vivamente, sono stati messi a disposizione delle attività didattiche anche i vicini locali della parrocchia (ex-convento). Tuttavia la permanenza delle scuole medie in via Roma sarà limitata ad un paio di mesi circa e una volta ritornati in via Marche la disponibilità di spazi e locali sarà sicuramente sufficiente a tutte le esigenze scolastiche. Resta inteso che rimane nella discrezionalità della direzione didattica l’organizzazione dell’attività scolastica e che per quanto ci riguarda la disponibilità alla collaborazione è e sarà sempre massima”.