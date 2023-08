La scure della malattia della vite mette a rischio la vendemmia (e il vino) in Toscana

Dopo le piogge abbondanti e una stagione oltremodo piovosa, una nuova scure si abbatte sulla produzione del vino. Secondo l’allarme lanciato da Confcooperative e riportato da Wine News, in Toscana alcune aziende potrebbero aver perso il 70% della produzione. La principale responsabile di questa perdita è la peronospera, un temutissimo fungo riconoscibile dalle chiazze giallastre, che alterano il tessuto della foglia della vite, che poi si scuriscono fino a seccare. L’habitat preferito di questa malattia sono gli ambienti umidi e molto piovosi, mentre per debellarla, il rimedio più efficace è il trattamento a base di rame. Tuttavia, a causa delle frequenti piogge non sempre i trattamenti sono stati efficaci. La situazione comunque è solo una stima provvisoria che verrà poi valutata in un tempo successivo, ed inoltre è bene sottolineare che non è a rischio la qualità della produzione – come spiega il vicepresidente di Confcooperative Toscana, Ritano Baragli: “In Toscana ci sono aziende agricole che hanno perso il 70% della produzione a causa della peronospora. Ma è anche importante sottolineare che la qualità del vino non sarà minimamente intaccata: resterà buono come sempre”. “Questo fungo – continua – ha fatto danni a tante aziende toscane. In molti vigneti i trattamenti non sono stati sufficientemente tempestivi, perché i mesi di maggio e i primi giorni di giugno sono stati molto piovosi: era difficile entrare nei vigneti e molti agricoltori sono andati in difficoltà nel contrasto alla peronospora. E pensare che prima di maggio l’uva era meravigliosa. Il problema – ha poi concluso – è la quantità, non la qualità: un conto è lavorare con 110.000 quintali di uve, un conto è averne 40.000 in meno. È evidente che i problemi ci sono, anche da un punto di vista economico: a causa della peronospora i costi di gestione sono enormemente aumentati, da quelli relativi ai trattamenti al carburante.”

Stefania Tacconi

#toscana #vino #peronospera