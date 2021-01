Investito un milione di euro per la nuova scuola media a Torrita di Siena

Un milione di euro è stato investito per la ristrutturazione della scuola media a Torrita di Siena, che potrà essere intitolata all’astrofisica Margherita Hack. L’edificio di via Marche è stato rimesso in sesto secondo le attuali normative antincendio e antisismiche.

“Dal 7 gennaio i nostri ragazzi della scuola media faranno lezione qui – ha affermato il sindaco di Torrita di Siena, Giacomo Grazi. – E’ stato fatto un investimento di un milione di euro: 300mila euro sono arrivati dal ministero, 300mila euro dalla Regione Toscana e 400mila euro sono stati messi dal Comune. Il piano scuola dello Stato ha dato l’input, poi Regione e Comune hanno messo del loro. Il doppio plesso è stato completamente ristrutturato ed è stato realizzato un tunnel di collegamento che permetterà a studenti e professori di muoversi in libertà. Qui accanto c’è il palazzetto dello sport che sarà utilizzato anche come palestra. L’edificio è tutto al pian terreno ed è molto funzionale, in questo modo ridiamo vita alle scuole medie di via Marche. Durante il mio mandato sono stati ristrutturati tutti i plessi scolastici”.

La scuola ospiterà oltre 245 persone tra alunni, docenti e collaboratori. La ristrutturazione ha riguardato anche il sistema impiantistico, l’efficientamento energetico, l’arredo interno e la sistemazione delle aree esterne.

“Possiamo parlare di una vera e propria inaugurazione ha detto ancora il sindaco Grazi – perché questa scuola è stata oggetto di lavori importanti che hanno consentito di renderla adeguata ai nuovi concetti di sicurezza e di migliorarla sotto tutti gli aspetti, anche quello non secondario relativo agli arredi e all’aspetto estetico-funzionale”.

I lavori, iniziati nel 2019, hanno interessato i due plessi, con le relative aree esterne, che erano stati costruiti uno alla fine degli anni ’60 e l’altro una decina di anni dopo. Avevano pertanto un’età per cui si rendevano necessari dei lavori di adeguamento alle nuove normative e di una modernizzazione, anche estetica, degli spazi.

“Non ci siamo limitati a questi lavori – ha detto Natascia Volpi, assessore all’istruzione del Comune di Torrita di Siena. – Abbiamo infatti voluto procedere anche con lavori di ristrutturazione generale che hanno interessato gli impianti tecnologici, il rifacimento dei pavimenti e rivestimenti, e degli infissi interni. Abbiamo anche provveduto all’efficientamento energetico delle strutture con la sostituzione degli infissi esterni, della centrale termica e con la coibentazione delle coperture”.