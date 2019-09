In Toscana si va a lezione di bon ton: al via i corsi dell’Accademia del galateo

Anche in Toscana si potrà conoscere più a fondo le buone maniere. A Firenze è infatti nata la sede toscana Accademia del Galateo nell’Educatorio del Fuligno. Da fine settembre sarà attiva la formazione per adulti, ragazzi e, gli insegnati saranno a disposizione gratuitamente per fornire la loro consulenza.

L’Accademia Italiana Galateo, associazione di promozione sociale no profit, dal 2013 è leader italiano della formazione inerenti le buone maniere e nello sviluppo delle soft skill. L’Accademia Italiana di Buone Maniere, Galateo e Costume è il primo esempio in Italia di studio, ricerca e formazione sul cosiddetto “Saper Vivere”. L’Accademia nasce dall’esigenza di creare un luogo di studio e di incontro per l’approfondimento delle buone maniere, del Galateo e del Costume nei suoi vari aspetti letterari e pratici declinati anche alle scienze sociali, storiche e comportamentali. L’Accademia si afferma come voce indipendente e consapevole su quanto accade nella nostra società, dove il senso del “Saper Vivere” viene spesso ribaltato e scambiato per una disciplina sterile, snob e classista. Tutto ciò è molto distante dal vero “Saper Vivere” che si fonda piuttosto sul gusto personale, l’indipendenza e la creatività. Il motto dell’Accademia, infatti, è “Conosci le regole per divertirti a infrangerle”.

Oggi più che mai risulta vincente e determinante la capacità di sapersi comportare con correttezza, educazione e stile, è senza dubbio più importante di quanto a prima vista non sembri. I gomiti non si appoggiano sul tavolo, il piattino del pane si trova alla nostra sinistra, conoscere l’arte delle buone maniere non significa soltanto questo ma tutt’altro. Significa avere le conoscenze necessarie per destreggiarsi in ogni situazione e allo stesso tempo avere la possibilità di rovesciare le situazioni scomode a nostro favore.

Avere le buone maniere vuol dire trovarsi a proprio agio in qualsiasi ambiente sociale, riuscire ad essere disinvolti e sicuri di sé nei rapporti con gli altri. In una definizione, significa sapere cosa fare, come farlo e quando.

In questo corso, seguendo quelli che saranno semplici e pratici consigli, si apprenderanno le armi vincenti del moderno saper vivere, imparando a destreggiarsi con eleganza e disinvoltura in ogni situazione, evitando lo stress dell’improvvisazione e le cadute di stile.