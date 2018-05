Il tango ha campioni senesi: Giulia e Riccardo ai mondiali in Argentina

E’ senese la coppia di ballerini che lo scorso fine settimana si è aggiudicata a Palermo il titolo di Campioni Italiani di Tango De Pista, nel corso della la 7^ edizione del preliminare ufficiale Italia del Mundial de Tango Argentino di Buenos Aires.

Giulia Del Porro e Riccardo Pagni, entrambi classe ’92 e già campioni Campioni Metropolitani Toscana/Umbria 2016, si sono esibiti nella 3 giorni di gara insieme ad altre 50 coppie italiane sotto gli occhi attenti di una giuria qualificata composta da professionisti argentini di fama mondiale che, al momento della proclamazione dei vincitori, non hanno mancato di complimentarsi con i ballerini senesi, dei quali hanno ammirato non soltanto lo stile e la tecnica, ma soprattutto l’entusiasmo e l’emozione che riescono a trasmettere ballando. Con il titolo di campioni italiani la coppia si qualifica di diritto al campionato europeo che si terrà il prossimo luglio, per poi volare in agosto a rappresentare l’Italia come semifinalisti ai mondiali nella patria di questo ballo unico e sensuale: l’Argentina.

Buenos Aires, dove i ragazzi hanno soggiornato recentemente per partecipare ad un progetto di formazione intensiva assieme alla compagnia di tango ballet ‘El Cxuce’, aspetta il ritorno di Giulia e Riccardo per una nuova importante sfida da affrontare con entusiasmo, passione e determinazione. Quella determinazione e quella passione che si leggono negli occhi di questa giovane coppia -Riccardo e Giulia sono una coppia nel ballo come nella vita-, che dal 2011 ha intrapreso un percorso tanto bello quanto faticoso che affianca lo studio, continuo e incessante, all’attività di insegnamento nella scuola Tango Siena, in collaborazione con l’Accademia Internazionale di Tango Argentino. << Per noi ballare è un’espressione della nostra personalità e quando lo facciamo ci sentiamo liberi – afferma Giulia Del Porro, lo sguardo intenso e coraggioso di chi crede nelle proprie passioni – Insegnare è un’enorme gratificazione perché nell’apprendimento degli allievi, ritroviamo tutto il nostro impegno e l’amore che riusciamo a trasmettere per questo ballo affascinante e passionale>>. Riccardo Pagni, occhi entusiasti e sorriso contagioso, in un lungo post sulla sua pagina Facebook ringrazia il Tango << per avermi regalato una vita più felice, una vita fatta di abbracci e sentimenti, una vita bellissima!>> e dedica la gioia di questa vittoria alla nonna, <>.

Al loro rientro nella città del Palio i campioni, accolti con calore ed orgoglio da tutti gli allievi, oltreché da amici e parenti, hanno ripreso regolarmente le lezioni con le classi dei vari corsi che si svolgono nei locali del circolo “Due Ponti”.

A passo di tango, vals e milonga, Giulia e Riccardo vedono avvicinarsi le notti porteñe pieni di attese e di speranze. Tutta Siena sarà con loro a sostenerli in questa straordinaria impresa.