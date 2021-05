Il Palio sospeso

Nella sua storia plurisecolare il Palio, oltre che ritardato e rinviato per motivi vari, è stato più volte annullato, ma anche recuperato in altra data come mostra la tabella che segue:

Palio Recupero Causa

Luglio 1798 16 agosto terremoto

Luglio 1799 16 agosto moti del “Viva Maria”

Luglio 1803 8 settembre morte di Ludovico I Borbone Re d’Etruria

Luglio 1824 27 settembre morte Ferdinando III Governatore della Toscana

Luglio 1848 21 settembre 1849 guerra di indipendenza

Agosto 1855 15 agosto 1856 colera

Agosto 1900 9 settembre assassinio di Re Umberto I

Il Regolamento per il Palio emanato nel 1906, in linea con le norme e con gli episodi dei secoli precedenti, era introdotto dall’articolo 1, la cui formulazione lasciava immutati gli ampi spazi di manovra: Le date ordinarie del Palio in ciascun anno sono il 2 luglio ed il 16 agosto. Per i palii straordinari le date saranno stabilite dall’Autorità Municipale colle norme di cui all’art.5. E’ in facoltà della Civica Rappresentanza, di concerto con le contrade, di anticipare o posticipare di qualche giorno tali ricorrenze quando ragioni di pubblico interesse ne suggeriscano l’opportunità.

Il nuovo Regolamento approvato nel 1949, proprio per evitare la possibilità di spostare arbitrariamente le due date canoniche, modificava quell’articolo 1, motivando puntualmente le effettuazioni con le rispettive ricorrenze religiose: Le tradizionali corse del Palio, con le quali il Popolo Senese, avente nelle storiche contrade l’espressione più pura e più caratteristica, solennizza le ricorrenze religiose della Visitazione e dell’Assunzione in Cielo di Maria Vergine, Signora e Patrona della Città, si effettuano nel Campo il 2 Luglio ed il 16 Agosto di ogni anno.

Il Regolamento, approvato nel 2019 e presentato venerdì 28 maggio dalla attuale Amministrazione Comunale, non ha fatto che confermare l’impostazione del 1949 e quella dei Regolamenti successivi, ribadendo che il Palio si corre solo il 2 luglio e il 16 agosto, salvo un Palio straordinario. Nell’impossibilità di correrlo non è più previsto che venga sospeso ed effettuato in altra data. Il Palio non è un caffè.

Giordano Bruno Barbarulli