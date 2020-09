Il Palazzo delle Papesse apre le porte alla mostra e alla vendita: “Dalì Universe acquirente ideale”

“La Dalì Universe potrebbe essere l’acquirente ideale per il Palazzo delle Papesse”, lo ha annunciato Luigi Donato, capo dipartimento immobili della Banca d’Italia a margine della presentazione della mostra dedicata a Salvador Dalì, che aprirà le sue porte al pubblico il prossimo 19 settembre. Le parole di Donato fanno riferimento alla possibilità, da parte della galleria d’arte, di poter acquistare la struttura di via di Città, attualmente in possesso della Banca d’Italia. Così, dopo circa 12 anni di inattività, Bankitalia concede gli spazi del Palazzo delle Papesse, per ospitare una mostra dedicata ad uno dei massimi esperti dell’arte surrealista, Salvador Dalì. La mostra durerà un anno, ma non è da escludere che la Dalì Universe si possa stabilire a Siena in maniera definitiva. Si, perchè c’è la concreta volontà da parte della galleria d’arte di acquistare il Palazzo delle Papesse, così come c’è la volontà da parte della Banca d’Italia di venderlo.

“Tutto è possibile, il Palazzo delle Papesse è una struttura prestigiosa. Ovviamente la decisione aspetta al presidente Beniamino Levi. Queste, le parole di Ferruccio Carminati, responsabile della Dalì Universe (già gestore della galleria d’arte a Montmartre ndr). “Il Palazzo delle Papesse è disponibile per la vendita – ha detto Luigi Donato, capo dipartimento immobili della Banca d’Italia -. Bankitalia ha deciso di mettere una fetta del proprio patrimonio immobiliare in dismissione, cercando di concentrarsi sulle sedi regionali, mettendo in vendita alcune strutture, tra cui il meraviglioso Palazzo delle Papesse”. “Ovviamente non abbiamo nessuna fretta di cederlo, ci sono delle condizioni vincolate all’acquisto della struttura, prima su tutte, quella di un riutilizzo a favore per la città per promuovere eventi socioculturali per la cittadinanza senese. Abbiamo già ricevuto diverse richieste d’acquisto e molte le abbiamo scartate, perchè non congrue alle nostre richieste. C’è grande tutela da parte della Banca, intanto abbiamo accolto questa splendida iniziativa della Dalì Universe che ha permesso la riapertura delle porte dopo tanto tempo di inattività”.

‘Da Galieleo Galilei al Surrealismo’, così si chiama la mostra che partirà il prossimo 19 settembre. Una scoperta tra le bellezze artistiche di uno dei massimi artisti del Surrealismo. Curioso e particolare sarà scoprire il collegamento tra l’artista e Galileo Galilei il quale, oltre 400 anni fa’ soggiornò nelle stanze del Palazzo delle Papesse. Così, tra gli ‘orologi molli’ e le figure geometriche di Dalì, si potrà scoprire la metematica, la scienza e la relatività di Galileo Galilei.

Katiuscia Vaselli

Niccolò Bacarelli