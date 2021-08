Green pass, ecco quando serve e come ottenerlo

Venerdì 6 agosto il green pass diventerà obbligatorio per svolgere alcune attività e saranno introdotte nuove regole per accedere a piscine, palestre, ristoranti e non solo.

La certificazione può essere rilasciata dopo la somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo fino alla data prevista per la somministrazione della seconda dose (nel caso di vaccino a doppia dose). La certificazione verde ha in ogni caso una validità di nove mesi dal completamento del ciclo vaccinale; dopo la guarigione dall’infezione da coronavirus con una validità di sei mesi; dopo l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus, con validità 48 ore.

Green Pass, ecco quando sarà richiesto

Questa documentazione sarà richiesta poter svolgere o accedere alle seguenti attività o ambiti a partire dall’6 agosto prossimo: servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo al chiuso; spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi; musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre; piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso; sagre e fiere, convegni e congressi; centri termali, parchi tematici e di divertimento; centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione; attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò; concorsi pubblici.

Come ottenerlo

La certificazione verde è rilasciata dal ministero della Salute, in formato digitale e stampabile e si può ottenere attraverso diversi canali.

Tessera sanitaria o documento d’identità – Con la tessera sanitaria o documento di identità è possibile ottenere e scaricarlo utilizzando la tessera sanitaria, collegandosi al sito https://www.dgc.gov.it/spa/public/home. Se si è in possesso della tessera sanitaria, basterà inserire: le ultime 8 cifre del numero identificativo della tessera sanitaria; la data di scadenza della stessa; uno dei codici univoci ricevuti:- AUTHCODE – il codice autorizzativo ricevuto via e-mail o SMS ai recapiti comunicati in sede di prestazione sanitaria; – CUN – codice del tampone molecolare; – NRFE – numero referto elettronico del tampone antigenico rapido; – NUCG – numero univoco del certificato di guarigione. Se non si è in possesso della tessera sanitaria (in quanto non iscritto al SSN), basterà inserire: il tipo e numero di documento fornito in sede di esecuzione del tampone o di emissione del certificato di guarigione (passaporto oppure carta d’identità oppure patente di guida ecc); la data di scadenza del documento; uno dei codici univoci ricevuti: – AUTHCODE – il codice autorizzativo ricevuto via e-mail o SMS ai recapiti comunicati in sede di prestazione sanitaria; – CUN – codice del tampone molecolare ;- NRFE – numero referto elettronico del tampone antigenico rapido; – NUCG – numero univoco del certificato di guarigione

Tramite smartphone utilizzando le App dedicate – Il green pass è scaricabile dall’app Immuni attraverso l’apposita sezione “EU digital COVID certificate” visibile nella schermata iniziale della App. Per scaricare il Green pass, basterà inserire: le ultime 8 cifre del numero identificativo della tessera sanitaria; la data di scadenza della stessa;

uno dei codici univoci ricevuti:- AUTHCODE – il codice autorizzativo ricevuto via e-mail o SMS ai recapiti comunicati in sede di prestazione sanitaria; – CUN – codice del tampone molecolare; – NRFE – numero referto elettronico del tampone antigenico rapido; – NUCG – numero univoco del certificato di guarigione. Si può acquisire il green pass anche attraverso l’app IO, ricevendo un messaggio ogni volta che la Piattaforma nazionale rilascerà un certificato. Non appena verrà aperto il messaggio, l’App mostrerà il QR Code e i dati del certificato personale, che è possibile esibire direttamente dall’app IO. Il certificato verde con QR Code può essere salvato nella memoria locale del proprio dispositivo mobile, così da poterlo mostrare anche in assenza di connessione a Internet. Non è necessario inserire codici o altri dati: è sufficiente aver fatto almeno una volta l’accesso in App con Spid o CIE.

Tramite il Fascicolo sanitario elettronico-Per ottenere la certificazione verde è possibile accedere al Fascicolo sanitario elettronico regionale. Vai al sito del Fascicolo Sanitario Elettronico della Regione Toscana: http://fascicolosanitario.regione.toscana.it/

Tramite il sito web del gov- Con identità digitale. Attraverso il sito https://www.dgc.gov.it/spa/auth/login è possibile acquisire la Certificazione verde COVID–19, dopo l’autenticazione con le proprie credenziali SPID o CIE.