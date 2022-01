Gian Piero Cervellera e la nascita di una nuova applicazione: My Hair Swap, quando un taglio di capelli si sceglie con un click

Quanti di noi, periodicamente, si sono recati dal parrucchiere con l’intento di tagliarsi i capelli ma con l’angoscia stressante di non sapere quale taglio eseguire. Effettivamente farsi belli è un lavoro ma come dice il detto: “chi bello vuole apparire, un po’ di pene deve soffrire”. Ebbene, su questo argomento c’è chi ci ha fatto una riflessione interessante fino ad arrivare a dare una risposta concreta. Parliamo di Gian Piero Cervellera, docente a contratto dell’Università di Siena e tra i fondatori, insieme a Bernardo Corradi e Filippo Pauciullo, della Football Intelligence. Cervellera, grazie ai suoi lavori sull’intelligenza artificiale applicata al mondo dello sport è riuscito a creare un’applicazione in grado di far apparire al volto di qualsiasi soggetto un taglio di capelli di qualsiasi colore, forma, con tanto di messa in piega, boccoli e riccioli. Insomma, “My Hair Swap”, questo il nome dell’app del professore, è in grado di mostrare alle persone il taglio di capelli da loro scelto.

“L’idea – spiega Cervellera – nasce da un progetto che sto portando avanti nel mondo dello sport, in particolare nel mondo del basket e del calcio. Nello specifico, grazie alle tecnologie fornite dall’intelligenza artificiale, stiamo cercando di misurare la prestazione degli atleti durante una partita. Questo grazie al riconoscimento delle maglie dei giocatori attraverso i video. Un lavoro che già esiste in questa realtà ma che, per il momento, impone costi onerosi sostenibili solo da grandi società. Il nostro obiettivo è quello di dotare qualsiasi realtà sportiva di questo strumento, utilizzando la stessa tecnologia ma con strumenti acquistabili a cifre più modeste”.

“Nel sviluppare tutto questo – continua il professore universitario – mi sono anche chiesto quali potessero essere le soluzioni per rendere capace la mia tecnologia di ‘swappare’ le maglie dei giocatori, riconoscendo qualunque colore sociale delle varie società sportive. Insomma, una modalità che renderebbe il mio strumento fruibile a tutti e in maniera completamente automatica”.

Qua arriviamo all’ultima creazione del professor Cervellera. Swap in inglese significa scambio, per questo il nome della nuova applicazione My Hair Swap. Una tecnologia, supportabile da qualsiasi tablet o smartphone sostenuto da sistemi operativi Android o iOS. L’utilizzo è semplice, scatti una foto o un selfie, la paragoni a un modello scelto nella rubrica dell’applicazione e osservi il tuo taglio di capelli, il resto ce lo mette tutto l’intelligenza artificiale.

“My Hair Swap – conclude – è nata da un’idea semplice ma che potrebbe avere un impiego molto utile. L’applicazione è in grado di fornire un’immagine realistica della persona per questo può trovare un impiego all’interno del mondo degli hair stylist. In pochi minuti osservare il taglio di capelli più adatti senza avere l’incombenza di sfogliare un catalogo e soprattutto rendendo il tutto innovativo e divertente”.

Insomma, con l’applicazione del professor Cervellera non avremo più il bisogno di cimentarsi in pagine e pagine di cataloghi, nella ricerca sfrenata del taglio più adatto. Adesso basta un click.

Niccolò Bacarelli

Di seguito la video intervista