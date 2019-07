San Niccolò, in arrivo oltre 5 milioni di euro per le cure intermedie e per l’Hospice

Quasi 16 milioni di euro in arrivo per l’Ausl Toscana sud est che verranno investiti in parte per l’ospedale di Nottola e per il San Niccolò. Per l’ampliamento e la ristrutturazione del Pronto Soccorso dell’ospedale di Nottola sono in arrivo 1milione e 509mila euro (secondo stralcio dei lavori); mentre per l’avvio delle nuove attività delle Cure intermedie e dell’Hospice dell’ex ospedale psichiatrico “San Niccolò” di Siena sono stati stanziati 5milioni e 529mila euro complessivi.

E’ di queste ore la comunicazione della Regione Toscana dell’approvazione da parte del Ministero della salute dei quattro progetti presentati dall’Ausl Toscana sud est per un importo complessivo di 15milioni e 873mila euro, in parte destinati al secondo stralcio dei lavori del Pronto Soccorso dell’ospedale di Nottola e all’avvio delle attività delle Cure intermedie e dell’Hospice dell’ex ospedale psichiatrico “San Niccolò” di Siena.

L’approvazione dei progetti consente l’avvio formale delle procedure di appalto per l’apertura dei cantieri nel 2020. L’aggiornamento della radioterapia di Arezzo e del Valdarno è atteso al più tardi entro il prossimo mese di ottobre.

“Un’iniezione di risorse che permette all’Ausl Toscana sud est di innovare le tecnologie e di portare a compimento progetti fondamentali per questa Azienda e, sopratutto, per le comunità di Arezzo, di Siena e Grosseto”, ha dichiarato il direttore generale Antonio D’Urso.