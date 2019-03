Dolceria di Siena passa alla semifinale italiana di Gelato Festival World Masters

Un anno di selezioni ed eventi che hanno coinvolto 700 gelatieri in tutta l’Italia per arrivare alla rosa di 89 partecipanti di diritto al Carpigiani Day, la prima semifinale italiana di Gelato Festival World Masters, il principale torneo internazionale di categoria con partner Carpigiani Gelato University e Sigep – Italian Exhibition Group. I gelatieri “top” arrivano da 15 regioni e si sono qualificati alle cinque tappe aperte al pubblico di Gelato Festival del 2018, ai 26 Gelato Festival Challenge e ai più importanti eventi legati al gelato organizzati tra il 2018 e il 2019. Per la Toscana ci saranno in gara 9 gelatieri, tra cui Valentina Sorrentino della gelateria Dolceria Crème in via Fiorentina di Siena con il gusto “Ginger Power” .

L’11 e il 12 marzo il campus della Carpigiani Gelato University ad Anzola Emilia, diventerà il teatro di un’avvincente sfida di gelateria che selezionerà i 4 vincitori che accederanno alla finale italiana di Gelato Festival World Masters nel 2021. Una seconda semifinale è in programma nel 2020. I 4 vincitori che rappresenteranno l’Italia alla finale Mondiale saranno annunciati il 12 marzo alle 15.00 e anticiperanno le celebrazioni della giornata Europea del Gelato Artigianale che si festeggia il 24 marzo.