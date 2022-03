Da domani torna il Wine&Siena in presenza con 129 produttori e 460 vini

La settimana dopo le Strade Bianche, evento ciclistico divenuto ormai di portata internazionale (e la recente vittoria dello sloveno Tadej Pogacar ha arricchito ulteriormente l’albo d’oro della manifestazione, con i tre più forti ciclisti di questo periodo storico che hanno vinto le ultime tre edizioni della corsa), con oltre 25 mila visitatori arrivati nel territorio senese, ecco un’altra grande iniziativa che si svolge a Siena: l’ambito è ora quello enologico, la manifestazione è il Wine&Siena.

Si è giunti alla settima edizione della kermesse che pone vino e territorio al centro della tre giorni che durerà da domani fino al 14 marzo. Anche in questo caso saranno migliaia i visitatori che arriveranno a Siena appositamente per questo appuntamento. Il successo dell’evento è cresciuto di anno in anno, e finalmente nel 2022 il Wine&Siena potrà tornare completamente in presenza dopo la versione online del 2021. Si tratta di un altro segnale di fiducia in vista di una piena ripresa dopo lo sconquasso creato dal Covid. Voluto dal patron di Merano WineFestival Helmuth Köcher e dal presidente di Confcommercio Siena Stefano Bernardini l’evento immerge produttori e visitatori a Siena, dove il patrimonio culturale sposa le migliori produzioni enologiche e gastronomiche premiate da The WineHunter Award. Preziose sono le collaborazioni con Camera di Commercio di Arezzo-Siena, il Comune di Siena, Banca Monte dei Paschi di Siena. L’evento ha anche il patrocinio della Regione Toscana.

I numeri della manifestazione sono importanti: sono 129 i produttori di vino coinvolti nell’evento, provenienti da sedici delle venti regioni italiane. Ci sarà anche un tocco di estero, con il Wild Wad Oyster dell’Olanda. In totale sarà possibile degustare ben 460 vini. Sarà una sorta di “luna park” per gli appassionati del mondo del vino, che potranno fare un giro a 360 gradi tra le varie produzioni del Belpaese spostandosi per lo Stivale da nord a sud, dai prodotti del Trentino Alto Adige a quelli della Sicilia.

Domani sarà dato il via all’evento, con il taglio del nastro alle 18 a palazzo comunale. Due ore più tardi si terrà la prima cena del Wine&Siena, la Small Plates Dinner al Santa Maria Della Scala – Palazzo Squarcialupi con 11 operatori senesi, tra cui 8 ristoranti, una pasticceria, un produttore di dolci Igp ed un produttore di caffè. Con i piatti ci saranno dodici diversi abbinamenti.

Il mattino seguente prenderanno il via i percorsi sensoriali, dalle 11 al Santa Maria della Scala a Palazzo Squarcialupi dove si andrà avanti fino alle 18 con la degustazione di prodotti enogastronomici degli espositori Wine, Food & Spirits, Extrawine, i Consorzi. Qui, al Santa Maria della Scala, ci sarà anche la Winehunter Area bio&dynamica. Sarà infatti proprio il polo museale in piazza del Duomo il luogo centrale della manifestazione, l’auspicio è quello di vedere tanti appassionati trascorrere una tre giorni stimolante e interessante.

Gennaro Groppa