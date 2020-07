Covid-19, Rino Rappuoli: “Stiamo facendo progressi, a fine anno potremmo avere il vaccino”

“Un nuovo vaccino? Stiamo facendo progressi, se saremo fortunati lo avremo pronto entro fine anno”. A parlare è Rino Rappuoli, ad di Gsk Vaccines che durante la presentazione della nuova struttura Smart Lab dell’azienda non ha mancato di parlare dell’emergenza sanitaria. Rappuoli è risaputo è considerato uno dei massimi esperti a livello mondiale, durante la presentazione di questa mattina ha rilasciato alcune dichiarazioni relativamente ai progressi che la scienza sta facendo nella ricerca del nuovo vaccino contro il coronavirus.

“Lo sapete, Gsk Vaccini è un’azienda che si è sempre concentrata nella ricerca di vaccini antibatterici e non antivirali. In questo periodo siamo andati avanti perchè ritenuti essenziali – ha detto Rappuoli -. Se avessimo smesso di produrre vaccini, adesso, non avremo più il coronavirus ma ci sarebbe comunque un’altra malattia di origine batterica. La scienza sta facendo grandi progressi nella ricerca del vaccino contro il Covid-19, fortunatamente viviamo in un’epoca in cui disponiamo di tecnologie velocissime. Molto probabilmente ad inizio autunno avremo i primi risultati. Se saremo fortunati, entro la fine dell’anno avremo il vaccino pronto. Va chiarito che non saranno disponibili grandi quantità e sicuramente, saranno destinate in prima battuta ai paesi più colpiti”.

Niccolò Bacarelli