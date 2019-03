Conoscere Il mondo con un viaggio speciale insieme ai docenti universitari

Dai suggestivi monasteri dell’Armenia al grande Iran, dal Caucaso dell’Azerbaijan all’Etiopia con le sue mille sfaccettature religiose fino alla Thailandia e al Laos. La cultura nel tempo di un viaggio che si continua poi a respirare per sempre.

Comincia ad aprile il calendario dei tour “I viaggi con Ca’ Foscari”, progetto che vede pochissime esperienze analoghe nel mondo ed è l’unico in Italia e che nasce per iniziativa della Fondazione Ca’ Foscari. I viaggi sono organizzati e guidati da docenti della Università Ca’ Foscari Venezia, in collaborazione con Metamondo e Best Tours. Una sinergia naturale, considerando la vocazione dei due marchi che sono tra i più esperti delle destinazioni proposte. Il risultato di questa sinergia si traduce in itinerari che hanno un enorme fascino: l’esperienza che sa trasmettere la conoscenza più vera di culture, religioni e storia.

Sui siti di Metamondo e Best Tours è pubblicata la brochure che presenta i viaggi di gruppo esclusivi accompagnati da docenti dell’Università di Venezia, che collaborano alla definizione dei programmi e ne completano i contenuti con interventi e conferenze a tema.

Si inizia il 19 aprile con un tour in Armenia accompagnato dal Professor Aldo Ferrari, docente di Lingua e Letteratura Armena, storia della cultura Russa, Storia del Caucaso e dell’Asia Centrale. A seguire, tra giugno e dicembre, i docenti saranno le esclusive guide dei tour in Azerbaijan, Iran, Etiopia e, in un viaggio combinato, Thailandia e Laos.

